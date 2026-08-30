القادسية يهزم الفيصلي 3-1 ويصعد للمركز الثالث في الدوري السعودي

حقق فريق القادسية فوزًا مهمًا على حساب الفيصلي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد 30 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» موسم 2026-2027.

افتتح القادسية التسجيل مبكرًا عن طريق ماتيو ريتيغي في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتمكن عبدالله سيك من إدراك التعادل للفيصلي في الدقيقة 12.

وعاد القادسية للتقدم مجددًا في الدقيقة 30، بعدما سجل محمد أبو الشامات الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم القادسية بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، عزز القادسية تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 56، بعدما سجل محمد الشنقيطي بالخطأ في مرماه، ليحسم الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 3-1.

وبهذا الفوز، رفع القادسية رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.