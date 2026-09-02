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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

7 عروض في أول أيام فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

العرض المصري كتاب الموتي
العرض المصري كتاب الموتي
أحمد إبراهيم

يشهد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الـ33، اليوم انطلاق فعالياته الرسمية، من خلال 7 عروض مسرحية متنوعة، ضمن البرنامج الفني للمهرجان الذي تتواصل فعالياته حتى 8 سبتمبر الجاري.


ويفتتح المهرجان عروض اليوم في السادسة مساء على مسرح متروبول، بالعرض الإسباني "TRÍPTICO"، من إخراج باكا غارسيا وأنيثيتو روكا، والذي يخوض تجربة مختلفة في ابتكار لغات تقنية جديدة، تمزج بين ما يبدو مستحيلا وأشكال المسرح الكلاسيكي ومسرح العرائس، بحثا عن صيغة جديدة للتجريب المسرحي.
وفي التوقيت نفسه، يستضيف مسرح الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية العرض التونسي "لا موضي"، من إخراج الطاهر عيسي، والذي يجمع بين فنون الأداء التمثيلي والسينمائي والمسرحي وعالم الموضة، بمشاركة الممثلة ومصممة الأزياء مريم ريزا، إلى جانب مجموعة من عارضي الأزياء والراقصين، من بينهم أمير الدريدي.


ويطرح العرض مجموعة من القضايا المرتبطة بعالم الموضة والنظام العالمي الجديد، القائم على الهيمنة الإلكترونية والتسويقية والمالية، إلى جانب منطق الربح والاستهلاك.


وفي الثامنة مساء، تستقبل خشبة مسرح ميامي العرض الأردني "أنت منذ أمس"، من إخراج عبد السلام مصبح موسى قبيلات، وهو معالجة مسرحية حرة لرواية "أنت منذ اليوم"، ويعيد العمل طرح مجموعة من الأسئلة الوجودية في مواجهة الحاضر.


وفي التوقيت نفسه، يقدم مسرح السلام العرض المسرحي "أطفال سعداء"، في تعاون مصري سويسري، ضمن فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان.


أما في العاشرة مساء، فيستقبل مسرح الجمهورية عرض الرقص المعاصر "كتاب الموتى"، المستوحى من رحلة المصريين القدماء عبر العالم الآخر. ويضم العرض 9 راقصين يتنقلون بين مناظر طبيعية مضاءة بتقنية LED، وبوابات تجريدية للحساب، وشظايا "اسم مفقود"، في استعارة للهوية التي تآكلت بفعل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.


وفي التوقيت نفسه، يعرض المسرح البريطاني "A night's game"، المستوحى من قصص واقعية عن السجن والهروب والنضال من أجل الحرية. ويتناول العمل حالة الاضطراب والصراع التي يعيشها الإنسان عند مواجهة احتمال السجن، فيما تضفي الشقيقتان التوأم كريستينا وسادي ألين على خشبة المسرح طاقة حركية وديناميكية لافتة، من خلال أداء يجمع بين القوة الرياضية والرشاقة، ليقدما عرضا غامضا ومؤثرا ومثيرا.


كما يشهد مسرح المعهد العالي للموسيقى العربية في العاشرة مساء تقديم عرض "قصة حب جولدوني فينيسيا"، والذي يعرض على هامش المسابقة، وهو نتاج ورشة كوميديا دي لارتي.


وتقام الدورة الـ33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2026، برئاسة الدكتور سامح مهران، وتقدم برنامجا متنوعا يضم المسابقة الرسمية، والعروض الخاصة، والورش التدريبية، والندوات الفكرية، والفعاليات الثقافية، بمشاركة فنانين وباحثين ومؤسسات ثقافية من مختلف أنحاء العالم.
وتسعى الدورة الجديدة إلى توسيع مفهوم التجريب المسرحي، من خلال الجمع بين العرض المسرحي والبحث الأكاديمي والتدريب والشراكات الدولية، بما يعكس رؤية المهرجان لمواكبة التحولات التي يشهدها المسرح المعاصر، وتعزيز مكانته كمنصة دولية للحوار والإبداع والتجريب.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي القاهرة الدولي للمسرح التجريبي TRÍPTICO

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