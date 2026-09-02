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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار جديد من الأهلي بشأن أشرف بن شرقي.. اعرف التفاصيل

بن شرقي
بن شرقي
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن آخر تطورات ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعلى رأسهم المغربي أشرف بن شرقي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي: «لم نتطرق لملف تجديد عقد أشرف بن شرقي في الوقت الراهن، والأولوية حاليًا لتجديد عقد الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم».

وبحسب المصدر، تركز إدارة الأهلي في الوقت الحالي على حسم ملف تجديد عقدي محمد هاني وياسر إبراهيم، قبل الدخول في مفاوضات جديدة مع أشرف بن شرقي بشأن استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل رغبة النادي في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وحسم ملفات اللاعبين التي ترى الإدارة أنها تمثل أولوية في المرحلة الحالية، على أن يتم فتح ملف بن شرقي في وقت لاحق.

وكانت تقارير قد أشارت إلى وجود مفاوضات بشأن تجديد عقد محمد هاني، مع طرح عرض مالي يتضمن راتبًا سنويًا وحوافز مرتبطة بتحقيق البطولات.

ويواصل الأهلي تحركاته لحسم ملفات التجديد داخل الفريق، بما يضمن الحفاظ على العناصر الأساسية والاستقرار الفني خلال الفترة المقبلة.

أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأهلي المغربي أشرف بن شرقي بن شرقي

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