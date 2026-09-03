باحثون مصريون يتلقون تدريبًا من خبراء ناسا على رصد الطقس الفضائي

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شارك خبراء من وكالة "ناسا" ووكالة الفضاء الإيطالية في جلسات اليوم الرابع من ورشة العمل الدولية «كوسبار 2026» التي ينظمها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالقاهرة، و تركز على فيزياء الشمس والطقس الفضائي وتحليل بيانات البعثات الفضائية.

وقدم الدكتور بيرتي ماكيلا، الباحث المشارك في الجامعة الكاثوليكية الأمريكية بمركز "جودارد" التابع لـ"ناسا"، محاضرة حول الاقتران الشمسي والجسيمات الشمسية عالية الطاقة، بينما تناول عالم الفيزياء الفلكية بمركز "جودارد"، الدكتور نات جوبالسوامي، تأثيرات الشمس والطقس الفضائي، خاصة الجسيمات الشمسية عالية الطاقة والعواصف الجيومغناطيسية.

كما شاركت عبر الفيديو الدكتورة دينيس بيروني، رئيسة قسم الفيزياء الشمسية بوكالة الفضاء الإيطالية وممثلة لجنة "كوسبار"، في جلسة نقاش حول فيزياء البلازما والرياح الشمسية وحماية الأقمار الصناعية وشبكات الطاقة من الظواهر الشمسية.

واختتمت فعاليات اليوم بتدريب عملي على تحليل البيانات الفضائية وتطبيق المهارات التي اكتسبها المشاركون خلال الجلسات.

وتستضيف مصر الورشة لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وينظمها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بمشاركة علماء وباحثين من 12 دولة، بهدف بناء قدرات الباحثين الشباب في مجالات أبحاث الشمس والفضاء والطقس الفضائي.