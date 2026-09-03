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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الألومنيوم يصعد لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب نقص المعروض بالأسواق العالمية

الألومنيوم
الألومنيوم
رحمة سمير

واصلت أسعار الألومنيوم ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة باستمرار ضيق المعروض وتراجع المخزونات العالمية، بالتزامن مع تحسن نسبي في شهية المستثمرين تجاه المخاطر، وهو ما عزز أداء عدد من المعادن الصناعية.

الألومنيوم يلامس أعلى مستوى منذ 13 أغسطس

وصعد عقد الألومنيوم القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3% إلى نحو 3293.5 دولار للطن، بعدما لامس خلال التعاملات 3306.50 دولار، وهو أعلى مستوى يسجله منذ 13 أغسطس الماضي.

النحاس يواصل مكاسبه والألومنيوم يتعافى مع انحسار مخاوف الفائدة الأمريكية

وفي الصين، ارتفع العقد الأكثر تداولًا للألومنيوم في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 1.08% إلى 24,320 يوانًا للطن، في ظل استمرار قوة الطلب وتراجع المخزونات.

مخزونات الألومنيوم عند أدنى مستوياتها

ويأتي صعود الأسعار في وقت تواصل فيه المخزونات المسجلة في بورصة لندن للمعادن التراجع، إذ بلغت نحو 245.98 ألف طن في 3 سبتمبر، بانخفاض 250 طنًا عن اليوم السابق، لتقترب من أدنى مستوياتها منذ نحو 36 عامًا.

كما أظهرت بيانات السوق استمرار تراجع المخزونات الصينية، ما يعكس عمليات سحب من المخزونات بالتزامن مع بداية موسم تحسن الطلب.

صناعة الألومنيوم

الطلب الصيني ودعم الأسعار

وتلقى الألومنيوم دعمًا إضافيًا من توقعات بتحسن الطلب الموسمي في الصين، أكبر مستهلك عالمي للمعادن، إلى جانب محدودية نمو الإمدادات.

ويرى محللون أن عودة جزء من الإنتاج لدى كبار المنتجين في الشرق الأوسط قد تخفف بعض الضغوط على السوق، لكن التوقعات تشير إلى استمرار وجود عجز في المعروض خلال العام الجاري، وهو ما قد يبقي الأسعار تحت تأثير عوامل العرض والطلب.

أبل بدأت في استخدام الألومنيوم الخالى من الكربون

الدولار والفائدة يدعمان المعادن

وساهم تراجع الدولار الأميركي في دعم أسعار المعادن المقومة بالعملة الأميركية، إذ يجعل انخفاض قيمة الدولار السلع أقل تكلفة نسبيًا أمام المشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

كما تلقت أسواق المعادن دعمًا من تراجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال سبتمبر، إذ تمثل الفائدة المرتفعة عادةً عامل ضغط على الطلب والاستثمار في السلع المرتبطة بالنمو الاقتصادي.

ارتفاعات جماعية للمعادن الصناعية

ولم يقتصر الصعود على الألومنيوم، إذ ارتفع النحاس في بورصة لندن بنسبة 0.14%، وزاد الزنك 0.36%، بينما صعد القصدير بنحو 0.69%، وسط تحسن نسبي في معنويات الأسواق تجاه الأصول المرتبطة بالنمو.

الألومنيوم يواصل صعوده لليوم السابع.. مخاوف نقص الإمدادات من الشرق الأوسط تتفاقم

ويُعد الألومنيوم من المعادن الأساسية المستخدمة على نطاق واسع في قطاعات التصنيع والسيارات والسلع الاستهلاكية والبناء. وتؤثر حركة المخزونات والإنتاج العالمي، إلى جانب الطلب الصيني والسياسة النقدية الأميركية وتحركات الدولار، بصورة مباشرة في اتجاهات أسعاره بالأسواق العالمية. وتشير بيانات اليوم إلى استمرار ضغوط نقص المعروض، مع بقاء المخزونات عند مستويات منخفضة تاريخيًا، ما يوفر دعمًا لأسعار المعدن على المدى القريب.

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