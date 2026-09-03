انتهاكات الاحتلال لا تتوقف.. هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان | التفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الجيش اللبناني تسلم أحد الأسرى اللبنانيين الذي كان موجوداً لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتياده من الأراضي اللبنانية إلى مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل أول تطبيق عملي لملف تسليم الأسرى الذي كان على رأس المطالب اللبنانية خلال 7 جولات من المفاوضات.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذه الخطوة جاءت بعد أيام من زيارة سفير الولايات المتحدة في لبنان ميشيل عيسى إلى تل أبيب، حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدداً من المسؤولين، في إطار جهود لدفع مسار المحادثات، خاصة مع عدم تحديد موعد حتى الآن للجولة الثامنة من المفاوضات.

وتابع، أن التطورات السياسية تزامنت مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان، من بينها علي الطاهر والبلدات المحيطة بها، فضلاً عن استهداف مناطق في القطاع الغربي للجنوب اللبناني.

وأشار إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، كما لم تلتزم بما أسفر عنه مسار المفاوضات، موضحاً أن الرئيس اللبناني شدد أيضاً على أن الجيش اللبناني انتشر في المناطق التجريبية وقام بما عليه، رافضاً التشكيك الذي انتهجته قوات الاحتلال خلال الفترة الماضية.

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