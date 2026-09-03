إسبانيا تسجل أفضل أداء سياحي في يوليو وتتجه لاستقبال 100 مليون سائح خلال 2026

أفادت شبكة SUR الإسبانية، اليوم الخميس، بأن إسبانيا سجلت خلال يوليو الماضي أفضل أداء سياحي في تاريخها، ما يعزز توقعات اقتراب عدد السياح الوافدين إلى البلاد من 100 مليون زائر خلال عام 2026، رغم ارتفاع الأسعار في قطاع السياحة.



وذكرت الشبكة أن عدد السياح الأجانب واصل الارتفاع بعد أداء أضعف من المتوقع في يونيو، مشيرة إلى أن إنفاق الزوار الأجانب تجاوز 82 مليار يورو خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بزيادة 7.8% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي إنفاقهم خلال يوليو وحده نحو 18 مليار يورو، بزيادة 11%.



وأضافت أن متوسط إنفاق السائح الواحد في يوليو بلغ 1579 يورو، بارتفاع 5.9%، بينما ارتفع الإنفاق اليومي بنسبة 3.7% إلى 218 يورو، في الوقت الذي زادت فيه أسعار الإقامة بنسبة 5.9% على أساس سنوي، وبلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية المشغولة مستوى قياسيا قدره 156.9 يورو.



وأشارت إلى أن بريطانيا ظلت أكبر سوق مصدر للسياح إلى إسبانيا، مع وصول عدد السياح البريطانيين إلى 11.5 مليون خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، بزيادة 4.6%، تلتها فرنسا بأكثر من 7.2 مليون سائح، ثم ألمانيا بنحو 6.9 مليون، بانخفاض 0.5%.



وتصدرت كتالونيا الوجهات الإسبانية الأكثر استقبالا للسياح الأجانب خلال الأشهر السبعة الأولى بنحو 11.9 مليون وافد، تلتها جزر البليار بنحو 9.2 مليون، بينما استقبلت جزر الكناري نحو 9 ملايين سائح، بانخفاض 0.6%، وهو ما وصفته السلطات المحلية بأنه تباطؤ طبيعي في النمو بعد سنوات من النتائج الاستثنائية.



ولفتت SUR إلى أن موجات الحر والظروف الجوية في أوروبا ربما تؤثر في أنماط السفر، إذ يتزايد الطلب على الوجهات الإسبانية المشمسة والشاطئية عندما تسوء الأحوال الجوية في الأسواق الأوروبية المصدرة للسياح، بينما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة على نطاق واسع إلى تباطؤ حجوزات السفر.

