توقيتها مثالي.. ماذا قال نشأت الديهي عن زيارة الرئيس الصيني لمصر؟

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى القاهرة تأتي في توقيت مثالي يُجسد مفهوم «القطبية المتعددة» ويُنهي عصر العالم أحادي القطبية، في ظل الانفراط الحالي لعقد النتائج التي أسفرت عنها الحرب العالمية الثانية.

وأوضح «الديهي»، خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع على قناة «Ten»، أن هذه الزيارة للرئيس الصيني تمثل «انتفاضة دبلوماسية» كما قيل في الصحف الغربية.

وأوضح أن الرئيس الصيني لم يأتِ مباشرة من بكين، بل وصل إلى القاهرة قادماً من قرغيزستان بعد مشاركته في قمة مجموعة شنغهاي التي تضم 10 دول، من بينها الصين والهند وباكستان وإيران.

وأشار إلى أن الرئيس الصيني عقد لقاءات ومقابلات في غاية الأهمية في قرغيزستان مع رؤساء الهند وباكستان وإيران، قبل توجهه إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف الإعلامي نشأت الديهي أن الرئيس الصيني سيختتم زيارته للقاهرة مساء الأربعاء أو صباح الخميس، لينطلق بعدها الأسبوع القادم إلى العاصمة الهندية نيودلهي.