الجيش اليمني يعلن تحرير حيس بالكامل والمناطق الريفية من سيطرة ميليشيا الحوثي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحرير مديرية حيس بالكامل من سيطرة ميليشيا الحوثيين، مؤكدة استعادة المناطق الريفية التابعة للمديرية وتأمينها.

وقالت القوات المسلحة إن قواتها تمكنت من استعادة السيطرة الكاملة على مديرية حيس، في تطور ميداني جديد ضمن العمليات العسكرية الجارية في اليمن.

وأضافت أن القوات بسطت سيطرتها على المناطق الريفية التابعة للمديرية، بعد استكمال العمليات العسكرية فيها، مؤكدة العمل على تأمين المناطق التي تمت استعادتها وتثبيت الوضع الميداني فيها.

وقُتل 3 أشخاص، الجمعة، جراء استهداف صاروخي نُسب إلى جماعة الحوثيين لمطعم في منطقة مفرق المخا غربي محافظة تعز اليمنية، في حادثة تأتي بالتزامن مع تصاعد حدة المواجهات بين القوات الحكومية والجماعة في عدد من جبهات المحافظة والساحل الغربي.

وأفادت مصادر لـ«العربية» بسقوط 3 قتلى جراء إصابة المطعم بصاروخ حوثي، فيما تحدثت مصادر يمنية أخرى عن وقوع إصابات وأضرار مادية جراء القصف الذي طال منشأة يرتادها مدنيون.

وأكدت وسائل إعلام يمنية رسمية أن المطعم الواقع في منطقة مفرق المخا تعرض لقصف بصاروخ باليستي، مشيرة إلى سقوط ضحايا مدنيين وتضرر المطعم والممتلكات المحيطة به.