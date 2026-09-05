شرطة الاحتلال تطلق النار على شخص وتصيبه بجروح خطيرة في نتانيا

أصيب شخص بجروح خطيرة، اليوم السبت، بعدما أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار عليه في مدينة نتانيا، عقب إطلاقه الرصاص باتجاه أفرادها، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت التقارير إن الحادث وقع في نتانيا، حيث تعاملت قوات الشرطة مع شخص أطلق النار باتجاهها، قبل أن يرد أفرادها بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى إصابته بجروح وصفت بالخطيرة.

ونُقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما انتشرت قوات الشرطة في محيط موقع الحادث، وبدأت عمليات الفحص والتحقيق للوقوف على ملابساته، بما في ذلك دوافع إطلاق النار والظروف التي سبقت الواقعة.

ولم تتضح على الفور هوية الشخص المصاب أو ما إذا كان الحادث مرتبطًا بخلفية أمنية أو جنائية، كما لم ترد معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات في صفوف أفراد الشرطة خلال إطلاق النار.

وتأتي الواقعة في وقت تشهد فيه المدن الإسرائيلية إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع استمرار حالة التوتر الأمني في إسرائيل والمنطقة، وهو ما يدفع الأجهزة الأمنية إلى التعامل بحذر مع حوادث إطلاق النار أو الاشتباه بوجود أسلحة.

وتشير المعطيات الأولية التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الشرطة أطلقت النار على الشخص بعدما وجّه سلاحه نحو أفرادها، إلا أن التفاصيل الكاملة للحادث لا تزال قيد التحقيق، ومن المنتظر أن تكشف السلطات مزيدًا من المعلومات بشأن هوية المصاب وخلفية الواقعة.

ولم يصدر، حتى الآن، بيان تفصيلي يوضح جميع ملابسات الحادث، فيما تواصل الشرطة الإسرائيلية التحقيق وجمع الأدلة في موقع إطلاق النار، تمهيدًا لتحديد المسئوليات وكشف الدافع وراء الواقعة.

