الجيش الأمريكي: تدمير 3 ناقلات نفط إيرانية بعد استهداف سفن حربية بصواريخ

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، أنه استهدف ثلاث ناقلات نفط إيرانية، بعد تعرض سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية لهجمات صاروخية، محذرا من أنه «لن يتردد، إذا لزم الأمر، في تدمير أسطول النفط الإيراني المحدود والمكشوف».

وقال الجيش الأمريكي، في بيان، إن حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للبحرية الأمريكية تمكنتا من تفادي «هجمات إيرانية متعددة وغير مبررة» أثناء دورياتهما في المنطقة، مؤكدا عدم إصابة أي من أفراد القوات الأمريكية.

وأوضح البيان أن ناقلتين إيرانيتين أُصيبتا بأضرار أخرجتهما من الخدمة نهائيا، فيما دُمرت الناقلة الثالثة، التي كانت خالية من الحمولة.وأضاف الجيش الأمريكي أن الناقلات الثلاث كانت جزءا من شبكة سرية تساعد في تمويل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه المسلحين في المنطقة.

وكانت إيران قد اتهمت الولايات المتحدة في وقت سابق بمهاجمة ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خرج في الخليج العربي.

وأوضح الجانب الأمريكي أن ناقلة تعرضت للاستهداف قبالة جزيرة خرج، بينما استُهدفت أخرى بالقرب من جاسك، فيما تعرضت الناقلة الخالية من الحمولة للهجوم في خليج عمان. ونشر الجيش الأمريكي ما وصفه بأنه تسجيلات مصورة للضربات.

وتأتي هذه الضربات بعد نحو أسبوع من استئناف الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، عقب شهر من الهدوء النسبي في الحرب المتقطعة التي بدأت بهجمات أمريكية وإسرائيلية في 28 فبراير الماضي. وسعى الجانبان إلى إلحاق أضرار عسكرية واقتصادية بالآخر، فيما انهارت المفاوضات بينهما.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر: «لن نتردد في الدفاع عن القوات الأمريكية، وإذا لزم الأمر، في تدمير أسطول النفط الإيراني المحدود والمكشوف».