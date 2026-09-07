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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني حتحوت: فوز الأهلي مهم للمعنويات.. والأداء لا يزال مقلقًا

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن فوز الأهلي مهم جدًا على المستوى المعنوي، لكنه في الوقت نفسه لا يزال يشعر بالقلق من مستوى الأداء الفني للفريق، مشيرًا إلى أن الانتصارات لن تكون سهلة في كل المباريات المقبلة.

الأهلي 

وأوضح حتحوت أن هناك انتقادات مستمرة بشأن اختيارات الحسين عموتة والتغييرات واللاعبين الأساسيين، إلى جانب بعض القرارات داخل الملعب، مؤكدًا أن كل مباراة يخوضها الأهلي تمنح المدير الفني فرصة أكبر لدراسة عناصر الفريق والاستقرار على القوام الأساسي.

وأشار إلى أن عموتة يرى أن فترة الإعداد لم تكن مكتملة بالشكل المطلوب، بسبب غياب عدد من لاعبي القوام الأساسي في فترات مختلفة، سواء بسبب مفاوضات التجديد أو الراحة عقب كأس العالم أو الإصابات وعدم الجاهزية، وهو ما أثر على جاهزية الفريق.

وشدد حتحوت على أن مرور الوقت يصب في مصلحة عموتة، لكنه يدرك أن استمرار الأداء غير المقنع مع تحقيق نتائج غير مرضية قد يزيد من الضغط الجماهيري، خاصة أن جمهور الأهلي لا يمنح المدربين وقتًا طويلًا لإثبات أنفسهم.

واختتم بأن عموتة سبق وأكد أنه يحب الضغط الجماهيري، إلا أنه بدأ بالفعل في استشعار هذا الضغط، وهو ما يظهر في ردود أفعاله وتصرفاته خلال المباريات وبعد نهايتها.

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