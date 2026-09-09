باركولا ضد ألفاريز.. تشكيل قمة ليفربول وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

أعلن الجهازان الفنيان لناديي ليفربول وأتلتيكو مدريد، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ميلوش كيركيز – فيرجيل فان دايك – جيريمي جاكيه – رونالد أراوخو
خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي – ألكسيس ماك أليستر – فلوريان فيرتز
خط الهجوم: برادلي باركولا – ألكسندر إيزاك – ريو نجوموها.
فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: يان أوبلاك.
خط الدفاع: ماركوس لورينتي - مارك بوبيل - كريستيان روميرو - دافيد هانكو.
خط الوسط: جيوليانو سيميوني - بابلو باريوس - كوكي - أليكس باينا.
خط الهجوم: كانج إن لي - خوليان ألفاريز.