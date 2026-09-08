قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
الجارديان: تهجير الفلسطينيين لم يعد كلامًا أصبح واقعا تمارسه إسرائيل يوميًا
توقعات بإعلان كندا وفرنسا وبريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية
تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "رياض الأطفال"..ماذا قررت التعليم؟
العملاق الصيني يعرض قوته الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
بألوان علم مصر.. الطائرات السعودية تبهر الحضور في سماء العلمين بحضور الرئيس السيسي
المقاتلة الشبحية الروسية Su-57E ومنظومة إس 400 الصاروخية تظهران لأول مرة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
وزير الخارجية السعودي: الحوثي فتح على نفسه باباً لا يحتمله
بريطانيا تخصص 135 مليون دولار لدعم الدفاع الجوي في أوكرانيا
فرسان الإمارات يبهرون الرئيس السيسي بعروض جوية استثنائية في سماء العلمين
بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها
صناعة مصرية بمعايير عالمية.. "العربية للتصنيع" تستعرض أحدث منتجاتها الجوية في معرض العلمين للطيران| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من فقدان الوظيفة لـ إنهاء العلاقة العاطفية.. كيف يكتب الإدمان نهاية حياة الشباب؟

الإدمان
الإدمان
البهى عمرو

لم يعد خطر الإدمان مرتبطًا فقط بالأضرار الصحية التي يتعرض لها المتعاطي، وإنما يمتد تأثيره إلى تفاصيل حياته اليومية، وقد يصل إلى فقدان العمل وتدمير العلاقات الأسرية والعاطفية وضياع المستقبل. 

ولمواجهة هذه المخاطر، يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تنفيذ حملات توعوية تستهدف رفع وعي الشباب والفتيات بخطورة تعاطي المواد المخدرة، بالتوازي مع توفير خدمات العلاج والتأهيل والتمكين الاقتصادي للمتعافين.

وزيرة التضامن

وكشف مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الحملات التوعوية تمثل محورًا أساسيًا في جهود الصندوق، مشيرًا إلى أن حملة «أنت أقوى من المخدرات» حققت على مدار السنوات الماضية تأثيرًا كبيرًا في زيادة الوعي وحث المرضى على التقدم للحصول على خدمات العلاج والتعافي.

«متخليش إدمانك يكتب نهاية حياتك»

 

الإدمان

وأشار وهبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى إطلاق مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات»، تحت عنوان: «المخدرات بتاخد منك كل حاجة بتحبيها.. متخليش إدمانك يكتب نهاية حياتك».

وأوضح أن الحملة تستهدف بشكل خاص رفع وعي الفتيات والشباب بخطورة تعاطي المواد المخدرة، من خلال إعلان درامي مؤثر يستعرض النتائج التي يمكن أن تترتب على الإدمان، بعيدًا عن الرسائل التقليدية للتوعية.

وتتناول الحملة قصة فتاة تتعرض لسلسلة من الخسائر بسبب تعاطي المخدرات، تبدأ بفقدان عملها، وتمتد إلى تعرضها لمشكلات في حياتها الشخصية وفسخ خطبتها، في رسالة مباشرة للتأكيد على أن الإدمان لا يهدد صحة الإنسان فقط، وإنما قد يسلبه عمله وعلاقاته ومستقبله.

رعاية الدولة لملف مكافحة الإدمان

 

وأكد مدحت وهبة أن ملف مكافحة تعاطي المواد المخدرة حظي برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما أسهم في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تعاطي المواد المخدرة والحد من مخاطر الإدمان.

وأوضح أن الصندوق ينفذ الاستراتيجية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، من خلال مجموعة من المحاور التي تستهدف الوقاية والتوعية والعلاج وإعادة التأهيل.

العلاج لا يتوقف عند سحب المخدر

 

وأوضح وهبة أن العلاج داخل مراكز «العزيمة» يتم وفقًا للمعايير الدولية، مشددًا على أن رحلة التعافي لا تقتصر على سحب المخدر من جسم المريض، وإنما تمتد إلى تقديم الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي، إلى جانب العمل على تمكين المتعافين اقتصاديًا.

وأضاف أن التمكين الاقتصادي يشمل تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاج إليها المجتمع وسوق العمل، فضلًا عن مساعدتهم على بدء مشروعات صغيرة، بما يساهم في استعادة قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم والاندماج مجددًا في المجتمع.

تدريب 9 آلاف متعافي

 

وكشف المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن الأشهر الثمانية الماضية شهدت تدريب نحو 9 آلاف متعافي على حرف مهنية، من خلال ورش متخصصة داخل مراكز «العزيمة».

وأشار إلى توفير قاعات للكمبيوتر داخل المراكز للمتعافين الراغبين في التعلم واكتساب مهارات جديدة، مؤكدًا أن الهدف من برامج التأهيل هو مساعدة المتعافي على بناء حياة جديدة بعد العلاج.

التوعية والعلاج.. مواجهة متكاملة

 

ولفت وهبة إلى أن الصندوق يواصل تنفيذ برامج التوعية داخل المؤسسات التعليمية والشبابية، إلى جانب البرامج الموجهة للأسرة للمساعدة في الكشف المبكر عن التعاطي.

وشدد على أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بتعاطي المخدرات، والتعريف بخدمات العلاج المجاني التي يوفرها الصندوق للراغبين في التعافي، مؤكدًا أن مواجهة الإدمان تتطلب العمل على أكثر من محور، بدءًا من الوقاية والتوعية، مرورًا بالعلاج والتأهيل، وصولًا إلى تمكين المتعافين وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية.

الإدمان خطر الإدمان المتعاطي مكافحة وعلاج الإدمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

المصري البورسعيدي

مصطفى أبو الدهب يكشف سبب سقوط المصري أمام منتخب السويس بتروجت

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

عاطف

محمد عاطف يكشف كواليس رحيله عن الزمالك: جون إدوارد أجبرني

ترشيحاتنا

شقق الإيجار

جهز ورقك من دلوقتي.. الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

الذهب والدولار

أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

محافظ القليوبية ومديرة المدرسة

الجلباب والإنفاق من المال الخاص.. محافظ القليوبية يفجر مفاجأة عن جولته بالمدارس

بالصور

لصحة القلب والدماغ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟

العملاق الصيني يعرض قوته الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟.. 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي

المقاتلة الشبحية الروسية Su-57E ومنظومة إس 400 الصاروخية تظهران لأول مرة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد