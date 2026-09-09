وظائف وزارة العمل 2026.. 1018 فرصة عمل برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه

تواصل وزارة العمل جهودها لتوفير فرص عمل جديدة للشباب والباحثين عن وظائف في القطاع الخاص، حيث أعلنت عن توفير 1018 فرصة عمل جديدة داخل 7 شركات، ضمن أحدث نشرة للتوظيف، وذلك بعدد من المحافظات والمدن، من بينها القاهرة وبني سويف وقنا.

وظائف

وتتنوع وظائف وزارة العمل الجديدة بين العديد من التخصصات والمجالات، لتناسب الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة، إلى جانب فرص للعمالة الفنية وبعض الوظائف التي لا تتطلب مؤهلا محددا، فيما تصل رواتب بعض الوظائف إلى 30 ألف جنيه شهريا، مع توفير مزايا وظيفية واجتماعية تختلف بحسب طبيعة العمل والشركة.

وظائف وزارة العمل برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه

تتضمن النشرة الجديدة مجموعة متنوعة من الوظائف التي تختلف رواتبها وفقا للمؤهل والخبرة وطبيعة الوظيفة.

وتصل رواتب مسؤولي العمليات إلى 30 ألف جنيه شهريا، بينما تتراوح رواتب أخصائيي التوظيف بين 15 ألفا و20 ألف جنيه، في حين تصل رواتب مديري المواقع إلى 17 ألف جنيه.

كما تتراوح رواتب مشرفي الأمن بين 9500 و10 آلاف و500 جنيه، بينما يحصل أفراد الأمن على رواتب تبدأ من 7 آلاف وتصل إلى 9 آلاف جنيه شهريا.

وتبدأ رواتب عدد من الوظائف الأخرى المعلنة ضمن النشرة من نحو 7 آلاف جنيه شهريا، مع اختلاف قيمة الأجر وفقا لكل وظيفة وخبرة المتقدم.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة العمل

تشمل فرص العمل الجديدة عددا كبيرا من التخصصات، من بينها مهندسو الإنتاج والتخطيط والكهرباء، ومديرو ومراقبو الجودة، والمحاسبون، وأخصائيو تكنولوجيا المعلومات، ومسؤولو المشتريات.

كما تتضمن الوظائف فرصا للفنيين، ومنها فنيو الميكانيكا ولف المواتير، إلى جانب مديري وأمناء المخازن، وعمال الإنتاج والخدمات، والسائقين ومساعدي الفنيين.

وتضم النشرة كذلك عددا من الوظائف في مجال الأمن والحراسة، بينها مسؤولو العمليات، وأخصائيو التوظيف، ومديرو المواقع، ومشرفو الأمن وأفراد الأمن.

800 وظيفة فرد أمن ضمن فرص العمل الجديدة

تستحوذ وظائف الأمن والحراسة على جانب كبير من فرص العمل المعلنة، حيث تتضمن النشرة احتياج إحدى الشركات إلى 800 فرد أمن، بالإضافة إلى وظائف أخرى تشمل مشرفي الأمن ومديري المواقع ومسؤولي العمليات وأخصائيي التوظيف.

وتوفر بعض الشركات العاملة في مجال الأمن والحراسة مجموعة من المزايا للعاملين، من بينها الإقامة والوجبات والتأمين الاجتماعي والتأمين الطبي، إلى جانب الزيادات السنوية وأيام الراحة والمواصلات، وفقا لطبيعة وموقع العمل.

وظائف

وظائف شاغرة في بني سويف

تشمل فرص العمل المعلنة عددا من الوظائف في محافظة بني سويف، وتحديدا داخل المناطق الصناعية في كوم أبو راضي وبياض العرب.

وتتضمن الوظائف المطلوبة مهندسي إنتاج وتخطيط، ومديري ومراقبي جودة، ومسؤولي مشتريات، ومحاسبين، وأخصائيي تكنولوجيا معلومات، وفنيي ميكانيكا ولف مواتير، بالإضافة إلى عمال الإنتاج.

وتختلف شروط الالتحاق بهذه الوظائف بحسب طبيعة كل وظيفة، حيث تتطلب بعض الفرص مؤهلات عليا أو متوسطة، بينما تعتمد وظائف أخرى على الخبرة والمهارات الفنية للمتقدم.

وظائف وزارة العمل في محافظة قنا

تتضمن نشرة التوظيف أيضا عددا من الفرص بمحافظة قنا، وتحديدا في مركز فرشوط، في مجال التمويل متناهي الصغر.

وتشمل الوظائف المعلنة رؤساء فرق ومسؤولي تمويل، مع اختلاف شروط التقديم المتعلقة بالسن والخبرة وفقا للمسمى الوظيفي وطبيعة المهام المطلوبة.

وظائف

فرص عمل في القاهرة والمدن الجديدة

تتوزع مجموعة أخرى من الوظائف الجديدة في القاهرة وعدد من المدن والمناطق الجديدة، من بينها بدر والتجمع والعاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد والمعادي.

وتشمل هذه الوظائف مجالات الأمن والحراسة والصناعات الخشبية والخدمات، بالإضافة إلى وظائف للفنيين ومساعدي الفنيين وسائقي كلارك وعمال التجهيز والعمالة العادية وأفراد الأمن.

شروط التقديم على وظائف وزارة العمل

تختلف شروط التقديم من وظيفة إلى أخرى وفقا لطبيعة العمل ومتطلبات كل شركة، حيث تشمل النشرة فرصا للحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة، إلى جانب وظائف لا تشترط الحصول على مؤهل محدد.

كما تختلف شروط السن والخبرة المطلوبة بحسب الوظيفة، في حين توفر بعض الشركات فرص تدريب مدفوعة الأجر للمبتدئين، خاصة في عدد من المجالات الفنية التي تحتاج إلى تأهيل عملي.

ويتعين على الراغبين في التقديم مراجعة شروط كل وظيفة بشكل دقيق قبل التقدم، والتأكد من توافر المؤهل والسن والخبرة المطلوبة، إلى جانب تجهيز المستندات التي تحددها جهة العمل.

وظائف

طريقة التقديم على 1018 فرصة عمل

يمكن للراغبين في الحصول على إحدى فرص العمل المعلنة التقدم من خلال قنوات التوظيف التابعة لوزارة العمل، ومنها الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، بالإضافة إلى مديريات العمل في المحافظات.

كما يمكن التواصل مباشرة مع الشركات المعلنة عن الوظائف، والاستفادة من خدمات التوظيف الإلكترونية التابعة لوزارة العمل، وفقا للآليات المتاحة لكل إعلان.

ويفضل للمتقدم تحديد الوظيفة المناسبة لمؤهله وخبرته أولا، ثم مراجعة شروطها وتجهيز المستندات المطلوبة قبل بدء إجراءات التقديم.

وظائف مخصصة لذوي الهمم

وتتضمن نشرة التوظيف الجديدة أيضا عددا من فرص العمل المخصصة لذوي الهمم، في إطار توجه وزارة العمل إلى دعم تشغيل هذه الفئة وإتاحة فرص عمل مناسبة لها داخل منشآت القطاع الخاص.

وتعمل الوزارة على متابعة تطبيق اشتراطات التشغيل وضمان حصول العاملين على حقوقهم وفقا للقواعد المنظمة للعمل، بما يسهم في توفير بيئة عمل مناسبة وفرص توظيف أكثر تنوعا.

وظائف

وتأتي إتاحة 1018 فرصة عمل جديدة ضمن جهود وزارة العمل للتوسع في توفير الوظائف أمام الشباب والباحثين عن عمل، مع تنوع المجالات والمستويات الوظيفية والرواتب، بما يتيح فرصا مختلفة تتناسب مع المؤهلات والخبرات والمهارات المطلوبة في سوق العمل.