هدى منصور تشارك في فعاليات منتدى المرأة في العلوم - مصر 2026

ضمن مشاركته فى فعاليات منتدى المرأة في العلوم - مصر 2026، تحت عنوان «استشراف المستقبل بتقوية الابتكار وريادة الأعمال القائمة على العلم»، والذى نظمه المركز القومي للبحوث،خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2026.



أدارت المهندسة هدى منصور عضوة المجلس القومي للمرأة، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمناجم ذهب السكري،جلسة حوارية افتراضية رفيعة المستوى تحت عنوان «استشراف المستقبل – Envisioning The Future»، بمشاركة

المهندسة حنان عبد المجيد، رائدة الأعمال والقيادية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، والدكتورة سمحاء البلتاجي، رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي (Chief AI Officer) بشركة «ناوي» (Nawy)، إلى جانب المهندسة دولت هاشم، استشاري الطاقة الاستراتيجية بشركة «MCS».

حيث أكدت المهندسة هدى منصور أن المناقشات تناولت عددًا من القضايا المرتبطة باستشراف المستقبل، ودور القيادات النسائية في توظيف التكنولوجيا والابتكار لإحداث تأثير ملموس في القطاعات الحيوية.

كما ركزت المناقشات على أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتعزيز مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القيادات القادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية وقيادة عملية الابتكار.

جاءت الجلسة في إطار توجه المنتدى إلى تعزيز الحوار حول مستقبل العلوم والتكنولوجيا، وتسليط الضوء على الدور المتنامي للمرأة في قيادة مسارات الابتكار والتحول الرقمي، والمساهمة في صياغة حلول عملية للتحديات التي تفرضها التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة.