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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية الهند يدعو إلى زيادة تعميق التعاون الاقتصادي بين دول "بريكس"

وزير خارجية الهند يدعو إلى زيادة تعميق التعاون الاقتصادي بين دول "بريكس"
وزير خارجية الهند يدعو إلى زيادة تعميق التعاون الاقتصادي بين دول "بريكس"
أ ش أ

دعا وزير الشئون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إلى زيادة تعميق التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في تجمع "بريكس"، مع التركيز على سلاسل الإمداد المرنة وتسهيل التجارة والابتكار الرقمي والتكنولوجيا وأمن الطاقة وبناء شراكات أقوى بين الشركات.

وقال جايشانكار - خلال كلمته أمام منتدى أعمال "بريكس" الذي يُعقد في إطار قمة "بريكس 2026" التي تستضيفها العاصمة نيودلهي، حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية اليوم /الجمعة/ - إن التجمع بلغ مرحلة مهمة، إذ تحيي مرور 20 عاما على التعاون المؤسسي بين دول "بريكس".

وأضاف قائلا "نجتمع في وقت يشهد فيه النظام السياسي والاقتصادي العالمي تقلبات كبيرة، فقد أصبح التقلب وعدم اليقين والتعقيد سمات محددة للعالم من حولنا.. ونشهد اليوم تبعات اقتصادية للصراعات الجيوسياسية والأوبئة والاضطرابات المرتبطة بالمناخ".. وتابع: "وفي الوقت ذاته، فإن التطور الرقمي السريع والتقدم التكنولوجي يفتح آفاقا جديدة للنمو والإنتاجية والتنمية.. والمحصلة هي بيئة اقتصادية تتوزع فيها المخاطر والفرص على نطاق أوسع، وتكتسب فيها القدرة على التنبؤ والتكييف والاستجابة أهمية أكبر".

وشدد جايشانكار على ضرورة أن تتواكب المرونة الاقتصادية والاستدامة مع تعزيز التعاون الدولي.. لافتا إلى أن تجمع "بريكس" بأسواقه ومصادره وقدراته وخبراته المتنوعة، يمكن أن يوفر منصة للدول الأعضاء لتوسيع الفرص التجارية وتعزيز الأمن الاقتصادي.

جدير بالذكر أن مجموعة "بريكس" تضم في عضويتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، قبل أن تتوسع في عام 2024 لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية، وانضمت إندونيسيا إلى المجموعة العام الماضي.

ومن المقرر أن تتصدر موضوعات تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والربط والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب الصحة والزراعة والغذاء والطاقة والحد من مخاطر الكوارث وسلاسل الإمداد، جدول أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس التي تستضيفها الهند على مدى يومي الـ 12 و13 من سبتمبر 2026، تحت شعار "بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة".

وزير الشئون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار زيادة تعميق التعاون الاقتصادي تجمع بريكس

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