الاستعلام عن نتيجة القرعة.. الأسعار ومستويات البرامج المعتمدة لحج الجمعيات 2027

تتصدر نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2027 محركات البحث، وسط ترقب واسع من آلاف الأسر المصرية المتقدمة لموسم 1448هـ.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي رسمياً نتائج القرعة الإلكترونية المركزية التي أُجريت لاختيار 12 ألف فائز من بين أكثر من 66 ألف مواطن متقدم، بنسبة شفافية كاملة، بالتزامن مع الكشف عن تفاصيل الأسعار ومستويات البرامج المختلفة، لتنطلق بعدها خطوات الاستعلام الرسمي بالرقم القومي عبر البوابة الموحدة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2027

1) تسجيل الدخول عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، من خلال الضغط على الرابط هنـــــــــا.

2) أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقم باللغة الإانجليزية بدون مسافات.

3) سجل رقم المصنع حرفين إنجليزي كبير وأرقام تحت صورتك في البطاقة الشخصية تكتب بدون مسافات.

4) اكتب اختبار التحقق المكتوب أمامك بدون مسافات.

5) اضغط على أيقونة «بحث»

- بعد ذلك تظهر النتيجة أما:

* مبروك فوزك بفرصة حج بمعني فائز وتستعد لدفع التكاليف والاجراءات

* أو مدرج بقائمة احتياطي القرعة وتعني الانتظار حتى يتم انتهاء الفائزين من سداد تكاليف الحج ويتم حصر المعتذرين وتصعيد الاحتياطي بالاتصال بهم على التليفون المدرج بالطلب مع إعطاء فرصة يومين أو ثلاثة تقريبا لسداد المبلغ.

* أو لم تصبك القرعة العشوائية.



شروط التقديم في حج الجمعيات 2027

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين على حج الجمعيات الأهلية، وهي:

- أن تكون الجمعية أو المؤسسة الأهلية مقيدة قبل 1 يوليو 2026.

- ألا تكون هناك دعاوى قضائية لحل الجمعية أو المؤسسة أو مجلس أمنائها من الجهة الإدارية، أو إحالتها إلى النيابة العامة.

- أن يكون المتقدم عضوًا بالجمعية العمومية ومسددًا للاشتراك السنوي، أو عضوًا بمجلس الأمناء أو من المؤسسين في حالة المؤسسات.

- ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج من قبل طوال حياته، على أن يتم التحقق من ذلك للحجاج الفائزين بعد إعلان نتيجة القرعة من خلال شهادة التحركات.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية لأداء المناسك.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في 28 يناير 2027، ويُستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين، الذي يجب ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات اللاتي تقل أعمارهن عن 45 عامًا.

- يشترط وجود مرافق للمتقدمين الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا.

- يشترط وجود مرافق من نفس الجنس لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية، إذا كان التقرير الطبي يثبت ضرورة وجود المرافق.

- يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التقديم.

- لا يجوز للمواطن التسجيل في أكثر من جهة لأداء الحج، سواء حج الجمعيات أو حج السياحة أو قرعة وزارة الداخلية، ويُعتد بالطلب الأول المسجل على البوابة الموحدة للحج.

برامج حج الجمعيات الأهلية 2027

أكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه في إطار تلبية رغبات المواطنين من أعضاء الجمعيات الأهلية، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بوضع معايير من قبل مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج لتنظيم ثلاثة برامج للحج، وفقًا للآتي:

- المستوى الأول: فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكي.

- المستوى الثاني: فنادق مصنفة تبعد مسافة 750 مترًا عن الحرم المكي.

- المستوى الثالث: فنادق مصنفة تبعد مسافة 1500 متر عن الحرم المكي.

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية

وأشار عبد الموجود إلى أنه تم اعتماد أسعار برامج الحج وفقًا للآتي: 480 ألف جنيه للمستوى الأول، شاملًا الوجبات، و300 ألف جنيه للمستوى الثاني، شاملًا الوجبات، و255 ألف جنيه للمستوى الثالث، شاملًا الوجبات.

وشدد على أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، على أن يتم تحديدها لاحقًا.

وأضاف الوكيل الدائم لـ وزارة التضامن الاجتماعي أن رحلة الحج ستشهد استمرار توفير الوعظ الديني للحجاج من جانب الوزارة، بالتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، لتقديم خدمات الوعظ والإرشاد للحجاج.