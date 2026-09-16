قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة القاهرة تتقدم 5 مراكز في تصنيف شنغهاي 2026.. نائب رئيس الجامعة يوضح التفاصيل
مدبولي: الحكومة تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية وغيرها
بعد تداول فيديو لودر البرجاية بالمنيا.. رئيس القرية يكشف حقيقة ردم نهر النيل
خلافات الميراث.. القبض على شخصين تعديا على شقيقهما وزوجته بالشرقية
الأردن: عدوان الحوثي على مكة يمثل استهانة بمكانة وقدسية العاصمة المقدسة
اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب 2026-2027.. دليل الأسعار والشروط وأماكن الاستخراج
الدفاع الروسية: إسقاط 258 مسيرة وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر على عدة محاور
مدبولي يعلن بدء الاستعداد لمؤتمر الحكومة الشهر المقبل.. عرض الإنجازات والتحديات والرؤية المستقبلية
مدبولي: نعمل على تأمين احتياجات المنتجات النفطية في ظل ارتفاع أسعارها العالمية
رئيس الوزراء: الدولة تضع مختلف السيناريوهات لتأمين احتياجات البلاد من السلع والوقود
مدبولي: تكليفات خاصة بحظر قطع الأشجار نهائيا إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ضبط 3 عمال لاتهامهم بإنهاء حياة صاحب مزرعة في وادي النطرون بدافع السرقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الاستعلام عن نتيجة القرعة.. الأسعار ومستويات البرامج المعتمدة لحج الجمعيات 2027

حجاج الجمعيات الأهلية
حجاج الجمعيات الأهلية
خالد يوسف

تتصدر نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2027 محركات البحث، وسط ترقب واسع من آلاف الأسر المصرية المتقدمة لموسم 1448هـ.

 وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي رسمياً نتائج القرعة الإلكترونية المركزية التي أُجريت لاختيار 12 ألف فائز من بين أكثر من 66 ألف مواطن متقدم، بنسبة شفافية كاملة، بالتزامن مع الكشف عن تفاصيل الأسعار ومستويات البرامج المختلفة، لتنطلق بعدها خطوات الاستعلام الرسمي بالرقم القومي عبر البوابة الموحدة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2027

1) تسجيل الدخول عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، من خلال الضغط على الرابط هنـــــــــا.

2) أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقم باللغة الإانجليزية بدون مسافات.

3) سجل رقم المصنع حرفين إنجليزي كبير وأرقام تحت صورتك في البطاقة الشخصية تكتب بدون مسافات.

4) اكتب اختبار التحقق المكتوب أمامك بدون مسافات.

5) اضغط على أيقونة «بحث»

- بعد ذلك تظهر النتيجة أما:

* مبروك فوزك بفرصة حج بمعني فائز وتستعد لدفع التكاليف والاجراءات

* أو مدرج بقائمة احتياطي القرعة وتعني الانتظار حتى يتم انتهاء الفائزين من سداد تكاليف الحج ويتم حصر المعتذرين وتصعيد الاحتياطي بالاتصال بهم على التليفون المدرج بالطلب مع إعطاء فرصة يومين أو ثلاثة تقريبا لسداد المبلغ.

* أو لم تصبك القرعة العشوائية.


شروط التقديم في حج الجمعيات 2027

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين على حج الجمعيات الأهلية، وهي:

- أن تكون الجمعية أو المؤسسة الأهلية مقيدة قبل 1 يوليو 2026.

- ألا تكون هناك دعاوى قضائية لحل الجمعية أو المؤسسة أو مجلس أمنائها من الجهة الإدارية، أو إحالتها إلى النيابة العامة.

- أن يكون المتقدم عضوًا بالجمعية العمومية ومسددًا للاشتراك السنوي، أو عضوًا بمجلس الأمناء أو من المؤسسين في حالة المؤسسات.

- ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج من قبل طوال حياته، على أن يتم التحقق من ذلك للحجاج الفائزين بعد إعلان نتيجة القرعة من خلال شهادة التحركات.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية لأداء المناسك.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في 28 يناير 2027، ويُستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين، الذي يجب ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات اللاتي تقل أعمارهن عن 45 عامًا.

- يشترط وجود مرافق للمتقدمين الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا.

- يشترط وجود مرافق من نفس الجنس لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية، إذا كان التقرير الطبي يثبت ضرورة وجود المرافق.

- يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التقديم.

- لا يجوز للمواطن التسجيل في أكثر من جهة لأداء الحج، سواء حج الجمعيات أو حج السياحة أو قرعة وزارة الداخلية، ويُعتد بالطلب الأول المسجل على البوابة الموحدة للحج.

برامج حج الجمعيات الأهلية 2027

أكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه في إطار تلبية رغبات المواطنين من أعضاء الجمعيات الأهلية، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بوضع معايير من قبل مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج لتنظيم ثلاثة برامج للحج، وفقًا للآتي:

- المستوى الأول: فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكي.
- المستوى الثاني: فنادق مصنفة تبعد مسافة 750 مترًا عن الحرم المكي.
- المستوى الثالث: فنادق مصنفة تبعد مسافة 1500 متر عن الحرم المكي.

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية

وأشار عبد الموجود إلى أنه تم اعتماد أسعار برامج الحج وفقًا للآتي: 480 ألف جنيه للمستوى الأول، شاملًا الوجبات، و300 ألف جنيه للمستوى الثاني، شاملًا الوجبات، و255 ألف جنيه للمستوى الثالث، شاملًا الوجبات.

وشدد على أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، على أن يتم تحديدها لاحقًا.

وأضاف الوكيل الدائم لـ وزارة التضامن الاجتماعي أن رحلة الحج ستشهد استمرار توفير الوعظ الديني للحجاج من جانب الوزارة، بالتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، لتقديم خدمات الوعظ والإرشاد للحجاج.

الاستعلام عن نتيجة القرعة حج الجمعيات الأهلية 2027 قرعة حج الجمعيات الأهلية 2027 وزارة التضامن الاجتماعي رحلة الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الخميس 16-9-2026 في مصر

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

الأهلي

ستاد القاهرة يستضيف مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي بدور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية

الزمالك

غرامة تتجاوز الـ600 ألف دولار .. إيقاف قيد جديد يُهدّد الزمالك بسبب لاعبه السابق

الدولار

من 50.17 لـ 52.20 جنيه.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 16-9-2026 في البنوك

ترشيحاتنا

ام جى 7 موديل 2027 الجديدة

مواصفات ام جى 7 موديل 2027 الجديدة

هاتف Galaxy A07

رسميًا.. مواصفات هاتف سامسونج الاقتصادي الجديد Galaxy A08 4G بمواصفات احترافية

مرسيدس A 200 موديل 2026

مرسيدس A 200 السيدان تباع بهذه المواصفات

بالصور

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

إطلالة كاجوال.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بظهورها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك

الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك
الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك
الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء تزيد الإرهاق

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق
مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق
مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد