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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رافينيا: ميسي هو الأفضل في التاريخ.. ولا مجال للمقارنات

ميسي
ميسي
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أشاد البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة الإسباني، بالأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه يعتبره أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، مشيرًا إلى صعوبة عقد أي مقارنات مع أسطورة النادي الكتالوني.

ميسي

وقال رافينيا، خلال تصريحات تلفزيونية: «بالنسبة لي، ميسي هو الأفضل في التاريخ».

وأضاف لاعب برشلونة: «تجاوز أرقام ميسي أمر يستحق الاحتفال، لكن ميسي يظل ميسي، لا توجد أي مقارنات».

تأتي تصريحات رافينيا في ظل ارتباطه بتاريخ برشلونة، الذي شهد واحدة من أبرز فترات ميسي الكروية، بعدما حقق النجم الأرجنتيني العديد من الأرقام القياسية والبطولات مع الفريق الكتالوني، قبل رحيله عن النادي.

ويواصل رافينيا تقديم مستويات مميزة مع برشلونة، في الوقت الذي يضم فيه الفريق عددًا من المواهب البارزة، وعلى رأسهم الإسباني الشاب لامين يامال، الذي سبق لرافينيا أن أشاد بقدراته، مؤكدًا أنه يمنح الجماهير «سحرًا كبيرًا» داخل الملعب.

وشدد رافينيا على أن تحطيم أرقام ميسي أو الاقتراب منها يمثل إنجازًا مهمًا لأي لاعب، لكنه يرى أن ذلك لا يقلل من مكانة النجم الأرجنتيني، الذي يحتفظ بمكانته الخاصة في تاريخ برشلونة وكرة القدم العالمية.

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