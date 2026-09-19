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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد انضمامه لــ أهلي دبي.. أرقام خوان بيزيرا مع الزمالك

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

انتقل البرازيلي خوان بيزيرا إلى أهلي دبي الإماراتي واختتم مشواره مع نادي الزمالك، بعد موسم واحد ارتدى خلاله قميص الفريق، قدم فيه أرقامًا مميزة على مستوى المشاركات والمساهمات التهديفية في مختلف البطولات.

خوان بيزيرا 

وخاض بيزيرا 44 مباراة بقميص الزمالك في مختلف المسابقات، بإجمالي 3271 دقيقة داخل الملعب، ونجح خلال هذه المشاركات في تسجيل 8 أهداف وصناعة 12 هدفًا، ليساهم في 20 هدفًا مع الفريق الأبيض خلال مشواره مع النادي.

جاءت أبرز أرقام الجناح البرازيلي في بطولة الدوري المصري، حيث شارك في 23 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف .

وعلى المستوى القاري، خاض بيزيرا 13 مباراة مع الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين، ليواصل ظهوره المؤثر مع الفريق خلال مشواره في البطولة.

وتوج خوان بيزيرا مع الزمالك بلقب الدوري المصري، قبل أن يختتم الفريق مشواره في الكونفدرالية بالخسارة أمام نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

ورحل بيزيرا عن الزمالك بعد موسم واحد مع الفريق، لينهي تجربته بقميص القلعة البيضاء بعدما ترك بصمة تهديفية واضحة، سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف، خلال مشاركاته مع الفريق في مختلف البطولات.

خوان بيزيرا الاهلي الزمالك

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