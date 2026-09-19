منتخب الشباب ينتظم في معسكر الإسماعيلية استعداداً لتصفيات شمال أفريقيا

انتظم اليوم السبت منتخبنا الوطني، مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، المدير الفني، في معسكره بمدينة الإسماعيلية، استعداداً لخوض منافسات تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، تحت 20 سنة، التي تستضيفها الملاعب المصرية.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الشباب تدريباته على ملاعب هيئة قناة السويس، قبل مباراته في الجولة الأولى أمام ليبيا يوم الخميس، 24 سبتمبر الحالي.

ومن جانبه، أكد وائل رياض جاهزية المنتخب الوطني وأهمية البطولة وقوة المنتخبات المشاركة، متمنياً أن يقدم شباب الفراعنة أداءً قوياً يعكس الجهد المبذول على مدار الفترة الماضية، بعدما خاض المنتخب فترات إعداد ومعسكرات قوية، وخوض عدد من المباريات الودية، سواء الدولية والمحلية استعداداً لمشوار التصفيات.



وتستضيف مصر تصفيات شمال أفريقيا، فى مدينة الإسماعيلية، خلال الفترة من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026 بالإسماعيلية.



ومن المقرر أن يستهل منتخب الشباب مشواره فى البطولة بمواجهة نظيره الليبي يوم 24 سبتمبر ضمن الجولة الأولى على إستاد هيئة قناة السويس، بينما يلتقي منتخب تونس يوم 30 سبتمبر في إطار مباريات الجولة الثالثة باستاد هيئة قناة السويس، كما يلتقي نظيره منتخب المغرب يوم 3 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الرابعة على إستاد هيئة قناة السويس، ويختتم مبارياته في التصفيات بلقاء منتخب الجزائر يوم 6 أكتوبر في الجولة الخامسة على إستاد هيئة قناة السويس.