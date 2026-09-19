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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن الشريعي يكشف تفاصيل الشراكة بين إنبي والأهلي في صفقة علي محمود

علي محمود
علي محمود
حسن العمدة

كشف أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، تفاصيل الشراكة الاستراتيجية مع النادي الأهلي في صفقة انتقال علي محمود، لاعب وسط الفريق، إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأكد الشريعي أن الاتفاق المبرم بين الناديين لا يقتصر على فترة وجود اللاعب داخل صفوف الأهلي، مشيرًا إلى أن الشراكة تظل سارية حتى في حال انتقال علي محمود مستقبلًا إلى نادٍ آخر.

وقال رئيس إنبي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر»: «نحن شركاء استراتيجيون مع الأهلي، والصفقة تمت في إطار شراكة وباشتراطات معينة».

وأضاف: «الشراكة الاستراتيجية ممتدة المفعول، سواء كان علي محمود موجودًا في الأهلي أو انتقل إلى نادٍ آخر، وأنا شخصيًا أعتز بهذه الشراكة، لأن الأهلي مؤسسة منضبطة، والتعاون معها سيكون له مردود إيجابي، كما أن الاتفاق تم بين إدارتي الناديين وليس بين أشخاص».

أيمن الشريعي يتحدث عن واقعة علي محمود والحسين عموتة

وتطرق الشريعي إلى الواقعة التي شهدتها مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري، والتي جمعت علي محمود بالحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأحمر، عقب استبدال اللاعب، في مشهد أثار جدلًا خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس إنبي أنه لم يشاهد تفاصيل الواقعة، لكنه استبعد تمامًا أن يكون اللاعب قد ارتكب أي تجاوز، مؤكدًا أن علي محمود يتمتع بالهدوء والانضباط.

وقال: «علي لاعب هادئ ومنضبط جدًا، ولا يمكن أن يصدر منه أي خطأ، سواء كان في إنبي أو الأهلي».

وأشار الشريعي إلى أن المدير الفني قد يمر أحيانًا بمواقف صعبة تحت ضغط المباريات، مؤكدًا أن اللاعبين يكون لهم دور في مساندة مدربهم واحتوائه خلال تلك المواقف.

وتابع: «أنا لم أشاهد ما حدث، لكن الشيء الذي أؤكده وأعرفه جيدًا هو أن علي محمود لا يمكن أن يصدر منه أي خطأ».

 

الشريعي: علي محمود من أبرز منتجات إنبي

وأشاد رئيس إنبي بالإمكانات الفنية التي يمتلكها علي محمود، مؤكدًا أنه يعد من أبرز المواهب التي خرجت من النادي خلال الفترة الأخيرة.

وقال: «علي محمود من المنتجات المتميزة التي سيكون لها شأن كبير في الكرة المصرية، لأنه يمتلك الكثير من الموهبة والأفكار، إلى جانب الثبات الانفعالي الذي يؤهله للوصول إلى مكانة مميزة».

أيمن الشريعي نادي إنبي إنبي النادي الأهلي علي محمود

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