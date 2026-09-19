الأهلي يستأنف تدريباته الإثنين والحسين عموتة يطلب تجهيز مباراة ودية

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته يوم الإثنين المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويبدأ الأهلي استعداداته للمرحلة المقبلة، في ظل ارتباط الفريق بعدد من الاستحقاقات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة، وسط رغبة الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة في استغلال فترة التوقف لرفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

وطلب الحسين عموتة من إدارة الأهلي والجهاز الإداري تجهيز مباراة ودية للفريق في نهاية الأسبوع المقبل، من أجل الحفاظ على حساسية المباريات ومنح اللاعبين فرصة لاستعادة جاهزيتهم قبل العودة إلى المنافسات الرسمية.

ومن المنتظر أن يتم التنسيق خلال الأيام المقبلة بشأن طرف المباراة الودية وموعدها، وفقًا لبرنامج الجهاز الفني وارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.