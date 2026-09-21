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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جوائز ثرية .. إحنا مصر ندوة علمية فى المتحف القبطي

المتحف القبطي
المتحف القبطي
محمد الاسكندرانى

ينظم المتحف القبطي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ندوة علمية بعنوان إحنا مصر يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، بمقر المتحف، وذلك فى إطار دورهما نحو نشر الوعي السياحي والآثري.

أوضحت إدارة المتحف القبطي، أن الندوة ستشمل مسابقة علمية كبرى تمنح الفائزين فرصة الفوز برحلة إلى مواق التراث الحضاري والمتاحف بالقاهرة.

المتحف القبطي


يذكر أن افتتح المتحف القبطي عام 1910، ليكون مجمعاً للآثار والوثائق التي تُسهم في إثراء دراسة الفن القبطي في مصر. وقد تم افتتاح الجناح الجديد للمتحف عام 1947 كما تم تطويره عدة مرات كان آخرها عام 2006، حين تم ربط الجناح القديم والجديد للمتحف بممر.
يتكون المتحف القبطي من جناحين يضمان أكبر مجموعة في العالم من المقتنيات الأثرية التي تعكس تاريخ المسيحية في مصر منذ بداياتها الأولى، من أبرزها مجموعة من المخطوطات المزخرفة، الأيقونات، المنحوتات الخشبية، الجداريات المزخرفة بالمناظر الدينية المأخوذة من الأديرة والكنائس القديمة.
كما يضم المتحف مجموعات من القطع التي توضح تأثر الفن القبطي بجميع الثقافات السائدة بما في ذلك المصرية القديمة، اليونانية، الرومانية، والإسلامية.

المتحف القبطي تنشيط السياحة ندوة إحنا مصر السياحة الآثار

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