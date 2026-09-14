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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بـ البلح والجوافة المتحف القبطي يحتفل بعيد النيروز

المتحف القبطي يحتفل بعيد النيروز
المتحف القبطي يحتفل بعيد النيروز
محمد الاسكندرانى

نفذ القسم التعليمي بالمتحف القبطي ورشة لتصنيع فاكهة البلح والجوافة من الفوم الملون، وذلك احتفالاً بعيد النيروز وبداية السنة القبطية الجديدة 1743.
أوضحت إدارة المتحف القبطي، أننا ننفذ العديد من الفعاليات التى تستهدف إثراء الوعي الأثري والسياحي للزوار والسائحين على مدار العام بأنشطة متنوعة.

المتحف القبطي
 

يذكر أن افتتح المتحف القبطي عام 1910، ليكون مجمعاً للآثار والوثائق التي تُسهم في إثراء دراسة الفن القبطي في مصر. وقد تم افتتاح الجناح الجديد للمتحف عام 1947 كما تم تطويره عدة مرات كان آخرها عام 2006، حين تم ربط الجناح القديم والجديد للمتحف بممر.
يتكون المتحف القبطي من جناحين يضمان أكبر مجموعة في العالم من المقتنيات الأثرية التي تعكس تاريخ المسيحية في مصر منذ بداياتها الأولى، من أبرزها مجموعة من المخطوطات المزخرفة، الأيقونات، المنحوتات الخشبية، الجداريات المزخرفة بالمناظر الدينية المأخوذة من الأديرة والكنائس القديمة.

كما يضم المتحف مجموعات من القطع التي توضح تأثر الفن القبطي بجميع الثقافات السائدة بما في ذلك المصرية القديمة، اليونانية، الرومانية، والإسلامية.

المتحف القبطي عيد النيروز السنة القبطية القسم التعليمي بالمتحف القبطي النيروز

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