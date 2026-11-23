بات بإمكان مستخدمي عدد من هواتف أندرويد إرسال الصور ومقاطع الفيديو والملفات مباشرة إلى أجهزة آيفون دون الحاجة لتطبيقات خارجية، وذلك بفضل توافق ميزة Quick Share مع خدمة AirDrop.

خطوات إرسال الملفات من أندرويد إلى آيفون

يتطلب الربط بين النظامين تعديل إعدادات الظهور في هاتف آيفون ليتمكن هاتف أندرويد من اكتشافه، وذلك عبر الخطوات التالية:

1. افتح "الإعدادات" (Settings) في هاتف آيفون، ثم انتقل إلى "عام" (General).

2. اختر AirDrop، ثم فعّل خيار "الجميع لمدة 10 دقائق" (Everyone for 10 Minutes).

3. من هاتف أندرويد، حدد الملف أو الصورة المراد إرسالها واضغط على "مشاركة" (Share).

4. اختر Quick Share، وانتظر ظهور اسم هاتف آيفون ضمن الأجهزة القريبة ثم اضغط عليه.

5. اقبل طلب الاستقبال الذي سيظهر على شاشة آيفون لإتمام عملية النقل.

ولإرسال الملفات من آيفون إلى أندرويد، يجب أولاً فتح ميزة Quick Share على هاتف أندرويد واختيار «استلام» ليتمكن جهاز الآيفون من اكتشافه. وبعد تحديد الملف وإرساله، ما عليك سوى الضغط على «قبول» في هاتف أندرويد لإتمام النقل.

ولا تقتصر هذه الميزة على هواتف آيفون فحسب، بل تمتد لتشمل مشاركة الملفات مع أجهزة ماك وآيباد أيضاً.

رغم أن هذه الخطوات الإضافية تجعل التجربة أقل انسيابية مقارنة بنقل الملفات بين أجهزة «أبل» وبعضها، فإنها تظل حلاً أسرع وأكثر عملية من رفع الملفات إلى السحابة (مثل جوجل درايف) ثم إعادة تنزيلها."