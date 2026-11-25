كشف تاديو مارتينز وكيل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، موقف المدرب من إمكانية تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط اسمه بالعديد من التكهنات بشأن تدريب الفريق الأحمر.

وقال وكيل كيروش، في تصريحات خاصة عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور ردًا على سؤال حول إمكانية تدريب الأهلي وما إذا كان هناك تواصل مع المدرب بهذا الشأن:"المدرب تلقى العديد من العروض خلال السنوات الماضية من مصر ومن أندية كبرى مثل الأهلي والزمالك".

وأضاف:"لن يتولى كيروش تدريب النادي الأهلي أو أي نادٍ آخر داخل أو خارج مصر، فهو يرغب في العمل مع المنتخبات الوطنية فقط في هذه المرحلة من مسيرته المهنية".