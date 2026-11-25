تابع المهندس تامر جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ميدانيًا معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة، خلال جولة تفقدية شملت مجمع الورش الحرفية المتكامل بالامتداد الشمالي للمنطقة الصناعية الأولى، ومشروع «روضة العبور» للإسكان المتكامل، للوقوف على مستجدات الأعمال والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة.

استهل رئيس الجهاز جولته بتفقد مشروع مجمع الورش الحرفية المتكامل، المقام على مساحة 8727 مترًا مربعًا، والذي يضم 76 ورشة حرفية، بمساحة 45 مترًا مربعًا للورشة الواحدة، موزعة على خمسة عنابر، إلى جانب مبنى خدمي مكون من دورين يضم كافيتريا ومصلى ومحال تجارية ودورات مياه، فضلًا عن غرف الأمن والحراسة والكهرباء والأسوار المحيطة بالمجمع.

وتابع تامر جبر الأعمال المدنية والتشطيبات الداخلية والخارجية، واطلع على معدلات التنفيذ بمختلف مكونات المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 80%.

وشدد رئيس جهاز المدينة، على ضرورة تكثيف الأعمال وزيادة أعداد العمالة وتوفير التوريدات اللازمة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية.

كما تفقد رئيس الجهاز مشروع «روضة العبور»، لمتابعة أعمال تنفيذ العمارات السكنية والتشطيبات الداخلية والخارجية، وشبكات المرافق والطرق الداخلية، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام والمساحات الخضراء.

وشملت الجولة متابعة الأعمال الإنشائية بنقطة الشرطة الجاري تنفيذها داخل المشروع، في إطار استكمال منظومة الخدمات وتعزيز التواجد الأمني، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة للسكان.

ويقام مشروع «روضة العبور» على مساحة تقارب 200 فدان، ويضم 134 عمارة سكنية بإجمالي يتجاوز 5000 وحدة سكنية وتجارية وإدارية، إلى جانب مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية والصحية والدينية والترفيهية.

ووجه رئيس الجهاز بالدفع بمعدات وفرق العمل المختصة لتنفيذ أعمال النظافة والصيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، وقص وتهذيب الزراعات وإزالة المخلفات، للحفاظ على المظهر الحضاري للمشروع.

وشدد المهندس تامر جبر على استمرار المتابعة الميدانية لمواقع العمل، وسرعة الانتهاء من التشطيبات وشبكات المرافق وأعمال تنسيق الموقع، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، مؤكدًا أهمية إنجاز المشروعات وفق المواصفات المحددة، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات سكان المدينة.

تأتي الجولة في إطار خطة جهاز تنمية مدينة العبور لدفع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتعزيز النشاط الصناعي والحرفي، واستكمال مشروعات الإسكان والمرافق، بما يدعم جهود التنمية الشاملة بالمدينة.