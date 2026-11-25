تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إنطلاق أولى فعاليات مبادرة " معاً ضد العنف " ، التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، مؤكداً على أهمية تفعيل محور الحماية وتكثيف الجهود لمناهضة العنف ضد المرأة ، وتعزيز الوعي بحقوقها .

ويأتى ذلك فى ضوء مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 .

خطة متكاملة للتوعية والحماية

وفي هذا الإطار، أعدت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة أسوان خطة متكاملة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية بالتزامن مع حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر من كل عام ، حيث بدأت أولى الفعاليات بتنظيم نزهة نيلية بالمراكب ، وجولة ترفيهية داخل حديقة النباتات.

وأوضحت سهير مكي مدير وحدة تكافؤ الفرص بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فإن الخطة تستهدف التعريف بمختلف أشكال العنف ضد المرأة ، وسبل الحماية والدعم ، وترسيخ المشاركة المجتمعية فى مواجهة الممارسات التي تنتهك حقوق المرأة وسلامتها إتساقًا مع الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

جهود متنوعة

مشاركة واسعة لمؤسسات الدولة والمجتمع المدنى

وتتضمن الفعاليات تنسيقًا مشتركًا مع المجلس القومي للمرأة لتنفيذ الندوات والأنشطة التوعوية والقانونية، ومديرية التضامن الإجتماعي للإستفادة من جهود الرائدات الإجتماعيات فى الوصول إلى السيدات بالقرى والمجتمعات المحلية.

كما تشمل تنظيم لقاءات دينية بالتعاون مع مديرية الأوقاف والكنيسة، وورش عمل وندوات وأنشطة شبابية ورياضية بمراكز الشباب، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة.

وتشارك مديريتا التربية والتعليم والصحة وجامعة أسوان في تنفيذ الأنشطة التثقيفية والمسابقات الفنية والثقافية للطلاب، وتقديم التوعية والإستشارات الصحية والنفسية الداعمة للمرأة، إلى جانب دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في توسيع نطاق الفعاليات بمختلف المراكز والقرى.