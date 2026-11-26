أجرت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، جولة تفقدية بمدرسة فاطمة الزهراء التابعة لإدارة دهب التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والوقوف على مستوى الطلاب في مختلف المواد الدراسية، ومتابعة الاستعداد لامتحانات الشهر وامتحانات الفصل الدراسي الأول.

ورافق مدير المديرية خلال الجولة المهندس مصطفى كمال زرد، رئيس مجلس أمناء المحافظة، وماجدة نوار، مدير إدارة المدارس الرسمية لغات بالمديرية، وعبدالله وهبة، مدير إدارة دهب التعليمية، وكان في استقبالهم معتمد الشباسي، مدير المدرسة.

وتفقدت الدكتورة وفاء رضا الفصول الدراسية، لمتابعة انتظام الحصص ومستوى الطلاب في مختلف المواد، وحثتهم على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على حل أسئلة كتاب التقييمات، والاستفادة من القنوات والبرامج التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وأشادت مدير المديرية بالمستوى التعليمي والأخلاقي للطلاب، كما أثنت على نظافة الفصول وانتظامها، مؤكدة أهمية الحفاظ على هذا المظهر الحضاري الذي يعكس مدى التزام الطلاب وحرصهم على بيئة تعليمية منظمة.

ووجهت تغيير نظام توزيع الفصول بصورة دورية، والتأكد من توافر التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة، إلى جانب إعداد برامج تقوية في مادة اللغة الإنجليزية، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب وتنمية مهاراتهم التعليمية.

كما تفقدت معرضًا مصغرًا للمنتجات اليدوية التي نفذها الطلاب، واطلعت على نماذج من إبداعاتهم ومهاراتهم الفنية، وشاهدت عرضًا وطنيًا قدمته الطالبات، مشيدة بمستوى الأداء والأنشطة المدرسية التي تسهم في تنمية مواهب الطلاب وصقل شخصياتهم.

واختتمت مدير المديرية جولتها بتكريم الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة في الأنشطة الرياضية، تقديرًا لتميزهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التفوق وتحقيق المزيد من الإنجازات.