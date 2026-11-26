بحث محافظ كفرالشيخ المهندس إبراهيم مكي، مع مجلس إدارة نادي كفرالشيخ الرياضي، اليوم الخميس، خطة تطوير النادي والارتقاء بمنشآته الرياضية والإنشائية، وتعزيز قدراته في تقديم خدمات وأنشطة تليق بأبناء المحافظة، ودعم دوره في اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس إبراهيم الجزار، رئيس مجلس إدارة النادي، وأحمد عبدالعليم، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس.

وتناول اللقاء مقترحات تطوير البنية الإنشائية للنادي، ودراسة إنشاء صالة رياضية مغطاة، وحل المعوقات التي تواجه الملاعب، وتحديث منظومة العمل والتحول إلى الإدارة المميكنة، إلى جانب التوسع في الألعاب والأكاديميات الرياضية، وتطوير خدمات الطب الرياضي، وتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة من إمكانات النادي.

وأكد المهندس إبراهيم مكي حرص محافظة مفر الشيخ على مساندة جهود تطوير النادي للارتقاء بمنشآته وخدماته، بما يوفر بيئة رياضية متكاملة، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب لممارسة الرياضة واكتشاف المواهب ورعاية الأبطال، مشددًا على أن الاستثمار في المنشآت الرياضية هو استثمار في الشباب وبناء الإنسان.