تلقى نادي توتنهام هوتسبير ضربة قوية بشأن لاعبه البرازيلي سافيو، بعدما تعرض لإصابة جديدة خلال مواجهة إيبسويتش تاون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لتتزايد المخاوف بشأن مدة غيابه عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

ويعيش سافيو فترة صعبة منذ انضمامه إلى صفوف توتنهام، بسبب تكرار الإصابات التي حرمته من المشاركة بانتظام، إلى جانب عدم قدرته على الوصول إلى المستوى الفني المنتظر منه، رغم الآمال الكبيرة التي صاحبت انتقاله إلى الفريق اللندني.

تفاصيل إصابة سافيو أمام إيبسويتش تاون

وكان الجناح البرازيلي قد عاد مؤخرًا إلى المشاركة مع توتنهام، بعدما تعافى من إصابة عضلية أبعدته عن الفريق خلال أربع مباريات متتالية.

وشارك سافيو بديلًا خلال مواجهة إيبسويتش تاون يوم السبت الماضي، لكنه تعرض لإصابة جديدة بعد دخوله أرض الملعب في الشوط الثاني، ولم يتمكن من استكمال اللقاء، ليضطر الجهاز الفني إلى استبداله والدفع باللاعب آرشي جراي بدلًا منه.

مدة غياب سافيو عن توتنهام

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ذا أتلتيك» البريطانية، فإن سافيو يعاني من إصابة في أوتار الركبة، ومن المتوقع أن تبعده عن المشاركة مع توتنهام لعدة أسابيع.

وأشارت الصحيفة إلى وجود مخاوف داخل النادي من استمرار غياب اللاعب حتى نهاية العام الجاري، وهو ما يمثل ضربة قوية للفريق، خاصة في ظل ضغط المباريات والحاجة إلى جميع العناصر الهجومية خلال المرحلة المقبلة.

أرقام سافيو مع توتنهام هذا الموسم

ولم يتمكن سافيو من تقديم الإضافة المنتظرة منذ انتقاله إلى توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من مانشستر سيتي، في صفقة بلغت قيمتها 85 مليون جنيه إسترليني.

واقتصرت مشاركات اللاعب البرازيلي مع السبيرز على 7 مباريات فقط في مختلف المسابقات، بسبب الإصابات المتكررة التي أثرت على استمراريته ومشاركته مع الفريق.

سافيو وعمر مرموش تحت ضغط الانتقادات

وكانت جماهير توتنهام تعقد آمالًا كبيرة على سافيو إلى جانب النجم المصري عمر مرموش، الذي انضم أيضًا قادمًا من مانشستر سيتي، من أجل تقديم إضافة هجومية قوية للفريق.

لكن الثنائي لم يتمكن حتى الآن من تقديم المستوى المأمول، في ظل التحديات التي واجهتهما منذ بداية الموسم، لتزداد الضغوط عليهما مع استمرار المنافسات المحلية، وسط ترقب لموقف سافيو وموعد عودته إلى الملاعب بعد الإصابة الجديدة.