يواجه عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقفًا صعبًا خلال الفترة الحالية، في ظل تراجع مستوياتهم الفنية وابتعادهم عن تقديم الأداء المنتظر، وهو ما يجعل المباريات المقبلة بمثابة الفرصة الأخيرة أمامهم لإثبات جدارتهم بالاستمرار داخل القلعة الحمراء، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام أول أغسطس الأنجولي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يسعى الفريق لتحقيق بداية قوية في مشواره بالبطولة.

وتأتي هذه المواجهة في توقيت مهم لعدد من اللاعبين، خاصة بعد الانتقادات الجماهيرية التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، بسبب تراجع مستواهم وعدم الظهور بالشكل الذي يتناسب مع طموحات النادي وجماهيره، وسط مطالب بفتح الباب أمام رحيل بعض العناصر خلال انتقالات يناير.

أحمد رضا على رأس قائمة المهددين بالرحيل عن الأهلي

يأتي أحمد رضا، لاعب خط وسط الأهلي، ضمن أبرز الأسماء المرشحة لمغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الأزمات الأخيرة التي أحاطت باللاعب، والتي زادت من الضغوط الجماهيرية عليه.

وكانت آخر هذه الأزمات الواقعة التي شهدتها مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة، والمتعلقة باتهامه بالبصق تجاه جماهير القلعة الحمراء، وهو ما وضع اللاعب تحت دائرة الانتقادات، وأثار تساؤلات بشأن مستقبله مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

إمام عاشور يواجه شبح الرحيل بعد تراجع مستواه

ويأتي إمام عاشور ضمن قائمة اللاعبين الذين تحيط الشكوك بمستقبلهم داخل النادي الأهلي، بعدما شهد مستواه تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بما قدمه في فترات سابقة مع الفريق.

وشهدت الفترة الماضية استبعاد اللاعب من أربع مباريات متتالية، قبل عودته للمشاركة في مواجهة بيراميدز الأخيرة، في ظل عدم ظهوره بالمستوى الفني المنتظر، وهو ما يضعه أمام ضرورة استعادة مستواه سريعًا لإقناع الجهاز الفني بأحقيته في الاستمرار.

ياسر إبراهيم وموقف تجديد العقد يثيران التساؤلات

أما ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، فيواجه هو الآخر حالة من الغموض بشأن مستقبله مع الفريق، خاصة في ظل تراجع مستواه وعدم الوصول إلى اتفاق بشأن تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقد تدفع هذه المعطيات إدارة الأهلي إلى دراسة العروض المقدمة للاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، حال استمرار تعثر مفاوضات التجديد، بما يتيح للنادي الاستفادة ماديًا من رحيله بدلًا من الانتظار حتى نهاية عقده.

وتبقى المباريات المقبلة حاسمة في تحديد موقف هذه الأسماء داخل صفوف الأهلي، إذ سيكون على كل لاعب استغلال الفرص المتاحة لإثبات قدرته على الاستمرار، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة والجهاز الفني لإعادة ترتيب أوراق الفريق وتجهيزه للمنافسة على البطولات خلال المرحلة المقبلة.