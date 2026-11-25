أنهى فريق بايرن ميونخ الألماني الشوط الأول من مواجهته أمام ليل الفرنسي متقدمًا بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «ديكاتلون أرينا»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف التقدم لصالح الفريق البافاري عن طريق المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو في الدقيقة 15، بعدما ارتقى لعرضية من زميله توم بيشوف، وحولها برأسية قوية إلى شباك أصحاب الأرض.

وفرض بايرن ميونخ أفضليته خلال الدقائق الأولى من اللقاء، ونجح في ترجمة ضغطه إلى هدف مبكر، فيما حاول ليل العودة في النتيجة وإدراك التعادل، لكنه لم يتمكن من هز الشباك خلال النصف الأول من المباراة.

واستمرت محاولات الفريقين حتى صافرة نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم بايرن ميونخ بهدف نظيف، ليصبح ليل مطالبًا بالعودة في النتيجة خلال الشوط الثاني.