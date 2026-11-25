واصل فريق مودرن سبورت نتائجه المتراجعة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تعادل سلبيًا مع طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

وفشل مودرن سبورت في العودة إلى طريق الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي، بعد ما اكتفى بالتعادل أمام طلائع الجيش، ليواصل فقدان النقاط عقب تعرضه لهزيمتين متتاليتين في الجولتين السابقتين.

وعلى الجانب الآخر، لم يتمكن طلائع الجيش من استغلال المباراة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ليواصل سلسلة تعادلاته بعدما انتهت مواجهته الثانية على التوالي بنتيجة التعادل.

وبهذه النتيجة، رفع مودرن سبورت رصيده إلى 14 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، متساويًا في النقاط مع المقاولون العرب، لكنه يتأخر عنه بفارق الأهداف.

في المقابل، وصل رصيد طلائع الجيش إلى 9 نقاط، ليستقر في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة.