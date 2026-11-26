ينعي مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، برئاسة المخرج هاني لاشين، ضحايا حادث حريق الوراق الأليم، ويتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.



ويتمنى فريق عمل مهرجان الفيوم، ومدير المهرجان سيد عبد الخالق، والناقدة ناهد صلاح نائبة لرئيس المهرجان، والإعلامية نرمين عامر ، والفنان أحمد مجدي، بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنّ الله عليهم بالشفاء التام والعاجل، وأن يتجاوزوا آثار الحادث، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ أبناء الشعب المصري من كل مكروه وسوء، وأن يديم على مصر وشعبها نعمة الأمن والسلامة.