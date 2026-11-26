أثار المخرج مجدي أحمد علي حالة من الجدل بعد تعليقه على تداعيات حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي وقع نتيجة انقلاب وانفجار شاحنة محملة بمواد بترولية، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، منتقدًا آليات إدارة الأزمة والتعامل مع الحادث، وما صاحبه من ارتباك في التنسيق بين الجهات المعنية.

وكتب مجدي أحمد علي منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، تناول خلاله ما وصفه بالتخبط الإداري الذي صاحب التعامل مع الحادث، مشيرًا إلى تضارب المعلومات المتعلقة بحملات التبرع بالدم، بعدما تداولت مواقع إخبارية مناشدات للجمهور للتوجه إلى عدد من المستشفيات للتبرع، قبل أن يعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عدم الحاجة إلى حملات تبرع، مؤكدًا توافر مخزون الدم.

وتساءل المخرج عن غياب التنسيق بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن توافد المواطنين على مستشفى إمبابة العام تسبب في حالة من الزحام، وهو ما اعتبره مثالًا على ضرورة وجود آلية واضحة لتنظيم الاستجابة للحوادث الكبرى.

وتطرق مجدي إلى نظام السيطرة على الحوادث المعروف باسم «ICS»، موضحًا أنه يُستخدم في عدد من الدول لتنظيم التعامل مع الكوارث والحوادث الكبرى، من خلال تحديد مسئوليات الجهات المختلفة وإنشاء مركز قيادة يتولى تنسيق جهود الإسعاف والشرطة والإطفاء والمرور.

كما شرح أهمية تطبيق نظام الفرز الطبي «Triage»، الذي يعتمد على استخدام بطاقات أو أساور ملونة لتصنيف المصابين وفقًا لدرجة خطورة حالتهم، بحيث يحصل أصحاب الإصابات الحرجة على الأولوية في التدخل الطبي، بينما يتم التعامل مع الحالات الأقل خطورة وفقًا لاحتياجاتها.

وأشار إلى أن هذا النظام يساعد على منع تكدس المستشفيات بالحالات البسيطة، ويضمن توجيه الموارد الطبية والإسعافية إلى المصابين الأكثر احتياجًا للتدخل العاجل.

وانتقد المخرج ما وصفه بغياب التنظيم في الدعوات الموجهة للمواطنين للتبرع بالدم أثناء وقوع الحادث، موضحًا أن التعامل مع مثل هذه الأزمات يجب أن يعتمد على مخزون استراتيجي جاهز من الدم، تتولى بنوك الدم المركزية توزيعه وفقًا لاحتياجات المستشفيات.

وأضاف أن حملات التبرع، حال الحاجة إليها لتعويض المخزون، ينبغي تنظيمها في أماكن وأوقات مناسبة بعيدًا عن المستشفيات التي تستقبل المصابين، لتجنب التكدس وتعطيل حركة سيارات الإسعاف.

كما طالب بإنشاء غرف طوارئ مركزية تضم ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والحماية المدنية والمرور، لتوحيد المعلومات والتواصل مع المستشفيات وتحديد قدراتها الاستيعابية من أسرة الرعاية المركزة وغرف العمليات.

وكتب في ختام حديثه: «احنا عندنا الكوارث بتاعت ربنا بتجتمع مع كوارث الإدارة والفوضى والإهمال وعدم الرغبة المزمنة في الفهم والتعلم من حيث انتهى الآخرون».

وطرح المخرج تساؤلًا حول الجهة المسؤولة عن وضع بروتوكول واضح للتعامل مع الحوادث الطارئة، وآليات تفعيله والتدريب عليه، مختتمًا منشوره بقوله: «مين يا ترى المسئول إنه يبدأ وضع البروتوكول الخاص بالتعامل مع الحوادث الطارئة؟ ويحط آلية لتفعيله والتدريب عليه؟ مين؟ مين؟».