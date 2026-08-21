وفاة المخرج المغربي مصطفى الدرقاوي

رحل عن عالما المخرج المغربي مصطفى الدرقاوي، بعد مسيرة فنية حافلة.

مصطفي الدرقاوي، مخرج مغربي وكاتب سيناريو، وممثل، ومونتير، ومنتج مغربي ، اسمه بالكامل مصطفى عبد الكريم الدرقاوي، ولد عام 1944 في بوجدة، درس في معهد الدراما في مدينة الدار البيضاء، وحصل على بكالوريا الاداب، قسم فلسفة عام 1962.

سافر بعد ذلك إلى بولندا ودرس في المدرسة الوطنية العليا للسينما والمسرح والتليفزيون، وأخرج العديد من الافلام القصيرة منها (الجدران اللاربعة، تبني،ذات يوم في مكان ما)، ومن افلامه (احداث بلا دلالة، رماد الزريبة، ابواب الليل السبعة).

فيلم وثائقي:

ومن جهة أخري أفاد المخرج محمد نظيف بأن كنزة الدرقاوي، حفيدة الراحل (ابنة كمال الدرقاوي)، تعكف منذ سنوات على إعداد فيلم وثائقي طويل يتناول مسيرة جدها السينمائية، مشيراً إلى أنه اطلع على أجزاء من هذا العمل الذي سيوثق للمحطات والتحديات التي طبعت حياة المخرج الراحل.