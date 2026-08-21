عروض أفلام القومي للسينما بالمكتبات المتنقلة احتفالا بوفاء النيل

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، عروضًا سينمائية متعددة بمناسبة أحتفالات وفاء النيل وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالدقي برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، والسفير رضا الطايفي رئيس مجلس أمناء مكتبة مصر العامة.

ويأتي ذلك في إطار الفعاليات المشتركة المقرر إقامتها شهريًا بمكتبة مصر العامة للعام الثالث علي التوالي.



زيتم عر ض فيلم ( ٤ ايام مجيدة) النسخة المرممة اخراج صلاح التهامي ويتناول أحداث تحويل مجري النيل تمهيدا لبناء السد العالي وفيلم (حصان الطين) يدور في احدي قري الصعيد وكيف يتم استخدام الخيول في مزج طمي النيل من إخراج عطيات الابنودي وفيلم (ملح الجبل) للمخرج طارق الميرغني حول احدي القري الواقعة داخل جزر بالنيل وتستخرج الملح الصخري .

كما يعرض فيلم( شد الحبل ) ويتناول صناعة الحبال من الياف النخيل الاحمر التي تنمو علي ضفاف النيل اخراج نهاد عشري وفيلم( النيل ارزاق )إخراج هاشم النحاس حول حياة الصيد داخل النبل ومافي ذلك من هارموني وسحر للطبيعة وفيلم( صيد العصاري) إخراج علي الغزولي يتناول سحروجمال الطبيعة النيلية الخلابة وحياة الصيادين البسيطة و وذلك ضمن مبادرة النيل عنده كتير للعام الثاني علي التوالي بمكتبات مصر المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة، بمحافظات مصر المختلفة وعددها ٢٦ مكتبة متنقلة

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام خلال شهر اغسطس بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالدقي وتأتي ضمن الأنشطة الخارجية لمركز الثقافة السينمائية – 36 شارع شريف – التابع للمركز القومي للسينما، تشرف على الفعاليات الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية.