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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رئيس البيت الفني للمسرح يكرم صناع متولي وشفيقة بعد تتويجه بـ4 جوائز | صور

الاحتفال بعرض متولي وشفيقة
الاحتفال بعرض متولي وشفيقة
أحمد البهى

برعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والأستاذ الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، وضمن خطة البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إيهاب فهمي، عاد العرض المسرحي «متولي وشفيقة» لتقديم عرضه على خشبة مسرح الطليعة، عقب النجاح الذي حققه خلال مشاركته في الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، وتتويجه بـ4 جوائز، من بينها جائزة أفضل عرض مسرحي.

وشهد عرض أمس الخميس 20 أغسطس احتفالية خاصة لتكريم فريق عمل «متولي وشفيقة»، احتفاءً بالنجاح الذي حققه العرض والجوائز التي حصدها خلال مشاركته في الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، بحضور الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح الطليعة، والفنان شريف حلمي، والفنانة مروة عبد المنعم، والكاتب خالد جمال، والأستاذ وليد يوسف، إلى جانب عدد من القامات الفنية والإعلامية.

وحقق «متولي وشفيقة» حصادًا متميزًا خلال مشاركته بالمهرجان القومي للمسرح المصري، حيث حصل المخرج أمير اليماني على جائزة أفضل مخرج مناصفة، فيما حصد أحمد مانو جائزة أفضل أداء حركي، ومحمد سعد جائزة أفضل ديكور، إلى جانب جائزة أفضل عرض مسرحي، ليؤكد العرض تميزه على مستوى الإخراج والأداء والحركة والعناصر البصرية.

وعقب انتهاء العرض، صعد الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح الطليعة، إلى خشبة المسرح، حيث حرصا على تهنئة فريق العمل وتكريمه، والتقاط الصور التذكارية مع أبطال وصناع العرض، وكذلك مع الفنانين والضيوف الذين حضروا الاحتفالية.

وأشاد الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، بالنجاح الذي حققه «متولي وشفيقة»، مؤكدًا أن العرض يمثل مفاجأة فنية كبيرة، وأن المسرح المصري كسب مخرجًا موهوبًا وعظيمًا، مشيرًا إلى أن تجربة العرض أثارت لديه ما وصفه بـ«الغيرة الفنية»، وأنه توقع منذ البداية حصول المخرج أمير اليماني على جائزة أفضل مخرج، إلى جانب تتويج العرض بجائزة أفضل عرض، وهو ما تحقق بالفعل.

وتأتي عودة «متولي وشفيقة» إلى جمهوره استمرارًا للنجاح الذي حققه العرض، ضمن خطة البيت الفني للمسرح لإعادة تقديم العروض التي حققت حضورًا جماهيريًا ونجاحًا نقديًا، حيث يقدم العرض تجربة مسرحية تجمع بين الأداء التمثيلي والاستعراض والحركة.

ويُعرض «متولي وشفيقة» على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة أيام الخميس والجمعة والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتبلغ قيمة التذكرة 42 جنيهًا، مع إتاحة الحجز من شباك المسرح باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني «فيزا» فقط.

الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة الفنان إيهاب فهمي إيهاب فهمي متولي وشفيقة

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