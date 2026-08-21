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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسني يستعد للقاء جمهوره في أبو ظبي.. ويحاول تجاوز أحزانه

تامر حسني
تامر حسني
قاسم

يستعد الفنان تامر حسني للقاء جمهوره في أبو ظبي، من خلال حفل غنائي مقرر إقامته يوم 17 أكتوبر المقبل، محاولا تخطى أحزانه بعد وفاة والده نهاية شهر يوليو الماضي. 

ويأتي الحفل ضمن سلسلة حفلاته المنتظرة التي يلتقي خلالها بجمهوره في الإمارات، بعد فترة حافلة بالأنشطة الفنية والحفلات داخل مصر وخارجها.
 

ويأتي حفل أبو ظبي ضمن جدول تامر حسني الغنائي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع مواصلته نشاطه الفني وتقديم عدد من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا على مدار مشواره، وسط تفاعل كبير من جمهوره.
 

ويستعد تامر حسني أيضًا لإحياء حفل غنائي في أرينا العلمين الجديدة، يوم الخميس 27 أغسطس الجاري، ضمن مبادرة «يلا ساحل» التي تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث من المنتظر أن يقدم خلال الحفل باقة من أبرز أغانيه القديمة والحديثة.
 

وعلى المستوى الفني، يواصل ألبوم «مش هتكرر» تحقيق حضور لافت، بعدما سجل ملايين مرات الاستماع عبر منصة أنغامي خلال فترة عرضه الحصرية، فيما تصدرت عدد من أغانيه قوائم الأكثر تداولًا واستماعًا، ليؤكد الألبوم استمرار جماهيرية تامر حسني ونجاحه في الحفاظ على حضوره القوي في سوق الموسيقى.

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