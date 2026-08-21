ظهور لافت لمي عمر ومحمد سامي في الساحل الشمالي

شارك المخرج محمد سامي جمهوره صورا جديدة من عطلته الصيفية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهر محمد سامي بإطلالة رومانسية رفقة زوجته مي عمر في الساحل الشمالي، حازت علي إعجاب وتفاعل متابعيه.

وكانت الفنانة مي عمر وجهت الشكر لجمهورها في السعودية من العرض الخاص لفيلمها “شمشون ودليلة”.

وكتبت مي عمر عبر حسابها على “فيسبوك”: “شكرًا من قلبي على حسن الاستقبال العظيم، وعلى كل الحب اللي شوفته من الجمهور. وجودكم وفرحتكم ودعمكم كانوا أجمل حاجة في الليلة، وإن شاء الله الفيلم يعجبكم وتستمتعوا بيه قد ما إحنا استمتعنا بصناعته”.