أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بانتصارات الجيش وتحالف دعم الشرعية في عملية فجر اليمن.

وقال رئيس مجلس القيادة اليمني:" ألحقنا خسائر فادحة بالمليشيات المدعومة من النظام الإيراني".

وأضاف رئيس مجلس القيادة اليمني: “عملية فجر اليمن تمضي وفق أهدافها وخططها المعتمدة”.

وتابع رئيس مجلس القيادة اليمني:" محاولات المليشيات الحوثية الدفع بمزيد من المجندين إلى جبهات القتال لن تغير مسار المعركة".

وأكمل رئيس مجلس القيادة اليمني:" لا بديل أمام عناصر المليشيات عن إلقاء السلاح والاستفادة من فرصة العودة الآمنة".

ولفت رئيس مجلس القيادة اليمني:" نحن على طريق إنهاء الانقلاب والمعاناة الإنسانية التي طال أمدها في اليمن