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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«حماة الوطن» بالمنيا يطلق مهرجان «حماة الإبداع» لتكريم المتميزين.. وعمرة هدية للمعلمين والعمال

حماة الوطن
حماة الوطن

كرمت أمانة حزب «حماة الوطن» بمحافظة المنيا، اليوم، نحو 30 معلمًا ومعلمة و18 عاملًا، خلال فعاليات مهرجان «حماة الإبداع»، الذي أقيم تحت شعار «موهبتك انطلاقة نحو مستقبل أفضل»، على مسرح ديوان عام المحافظة، لتكريم النماذج المتميزة في قطاع التعليم، إلى جانب حفظة القرآن الكريم والمتميزين في الإنشاد الديني، بحضور ورعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وعدد من قيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد النائب علاء مكادي، أمين عام حزب «حماة الوطن» بمحافظة المنيا، أن المهرجان مثل رسالة تقدير واضحة لكل من يقدم جهدًا حقيقيًا في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن الحزب حرص على أن يمتد التكريم ليشمل المعلمين ومديري المدارس والعاملين بالمنظومة التعليمية والعمال، إلى جانب أصحاب المواهب وحفظة القرآن الكريم والمتميزين في الإنشاد الديني.

وأوضح مكادي أن الهدف من المهرجان هو ترسيخ ثقافة التقدير والاحتفاء بالتميز، وتحفيز المكرمين على مواصلة العطاء والنجاح ، مؤكدًا أن تكريم أصحاب الجهد والإنجاز يجب أن يتحول إلى ممارسة مستمرة تشجع على التميز وتدعم النماذج الإيجابية داخل المجتمع.

وأضاف أن الحزب حرص على تقديم منح عمرة هدية لعدد من المكرمين، شملت معلمين وعاملين، تقديرًا لعطائهم، لافتًا إلى أن المبادرة لم تقتصر على التكريم المعنوي، وإنما تضمنت صورًا عملية للتقدير والاحتفاء بالمتميزين وذلك تماشيا مع توجهات القيادة السياسية نحو اكتشاف ورعاية المواهب وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري.

وشهد المهرجان مشاركة اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الذي أشاد بتكريم النماذج المتميزة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعزز ثقافة التميز وتشجع على مواصلة النجاح والإبداع، مشيرًا إلى الدور المحوري للمعلمين والقيادات والعاملين في دعم العملية التعليمية وبناء أجيال قادرة على تحمل مسؤوليات المستقبل.

كما أشاد المحافظ بتكريم حفظة القرآن الكريم والمتميزين في الإنشاد الديني، لما يمثلونه من نماذج إيجابية تسهم في غرس القيم وتنمية المواهب لدى النشء والشباب، مؤكدًا أهمية الشراكة المجتمعية وتكامل جهود الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني مع أجهزة الدولة لدعم المبادرات الهادفة.

وتولى الاستاذ حسين المصري، رئيس مهرجان الإبداع وأمين أمانة التدريب والتثقيف بالحزب، والاستاذه الدكتورة هناء عبد الحميد،أمينة أمانة المرأة، والشيخ طارق جارحي امين الشؤون الدينية والأستاذه فاطمة قاسم امينة الإعلام إدارة وتنظيم فعاليات المهرجان، بالتنسيق مع أمانة الحزب بالمحافظة.

وتضمنت فعاليات المهرجان فقرات فنية وثقافية، من بينها أوبريت عن أعلام ورموز عروس الصعيد، وعروض قدمها كورال أطفال بني مزار، إلى جانب فقرات للإنشاد الديني، واختُتمت الفعاليات بتكريم المتميزين في قطاع التعليم وحفظة القرآن الكريم والمتميزين في الإنشاد الديني، إلى جانب تكريم العمال ومنح عدد من المكرمين رحلات عمرة هدية تقديرًا لعطائهم فضلا عن حافز مادي هدية للمتكرمين.

وحضر الفعاليات كلا من  النائب حلمي جاويش، عضو مجلس الشيوخ ، و النائب حازم فاروق عضو مجلس النواب والنائب نادي عبدالرسول عضو مجلس النواب والدكتورة هدير رائف عضو مجلس النواب، من الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن المنيا ، وعدد من قيادات امانة الحزب بالمحافظة.

حماة الوطن حماة الإبداع هدية للمعلمين العمال

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