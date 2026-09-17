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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كانوا راجعين لبيوتهم.. تفاصيل إصابة 9 أشخاص في تصادم أتوبيس مدرسة بسيارة نقل بسوهاج

جانب من الحادث
جانب من الحادث
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد طريق قرية الزوك الشرقية بدائرة مركز المنشأة في محافظة سوهاج، ظهر اليوم الخميس، حادث تصادم بين أتوبيس تابع لإحدى المدارس الخاصة وسيارة نقل، أثناء عودة الطلاب من المدارس إلى منازل أسرهم؛ ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، بينهم 7 طلاب، دون وقوع حالات وفاة.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم بطريق الزوك الشرقية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى المنشأة المركزي ومستشفى سوهاج الجامعي.

وتراوحت حالتهم الصحية، وفقًا للبيانات الأولية، بين المتوسطة والمستقرة.

ننشر اسماء المصابين:

  • مريم طلعت عطا، 5 سنوات، مصابة باشتباه كسر بالجمجمة وجرح قطعي بفروة الرأس.
  • كرياكوس بخيت جبرة، 9 سنوات، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى.
  • عمر هاشم محمود، 12 عامًا، مصاب بجرح بالذراع الأيسر.
  • جنا نزكي فرحات، 12 عامًا، مصابة بجرح قطعي بالذراع الأيمن وجرح بفروة الرأس.
  • محمد عبد الرحمن حسني، 13 عامًا، مصاب بجروح متفرقة بالوجه.
  • سلمى عبد اللطيف فراج، 14 عامًا، مصابة بجرح بالحاجب بطول 7 سنتيمترات، مع اشتباه كسر بالجمجمة.
  • محمود أحمد عباس، 20 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالوجه بطول 5 سنتيمترات.
  • أحمد سيد محمود، 28 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن.
  • وفاء فخري محمد، 35 عامًا، مشرفة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن.

وتعاملت الفرق الطبية مع المصابين فور وصولهم إلى المستشفيات، حيث خضعوا للفحوصات والإسعافات اللازمة، مع استمرار متابعتهم طبيًا وفقًا لطبيعة الإصابات التي لحقت بهم.

وفي الوقت نفسه، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ورفع آثار التصادم وتسيير الحركة المرورية بالطريق، فيما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وتنتظر الجهات المختصة نتائج التحقيقات للوقوف على الأسباب والملابسات الكاملة للحادث، وتحديد كيفية وقوع التصادم والمسؤوليات القانونية المترتبة عليه.

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