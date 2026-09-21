حشيش أون لاين .. القبض على ديلر مخدرات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى .



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) وضُبط بحوزته (كمية لمخدر الحشيش - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").. وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى وحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

