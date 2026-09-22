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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة تتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بأبو الشقاف بحوش عيسى

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

 قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بأبو الشقاف بمركز حوش عيسى، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"لمتابعة سير العمل والوقوف على مراحل التشغيل، للارتقاء بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي.

وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية، وممثلي إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركة المنفذة.

وتقام المحطة على مساحة 12 فدانًا، بطاقة استيعابية تتراوح من  10 إلى 15 ألف متر مكعب يوميًا، وتضم 6 روافع بنظام الكلاستر، إلى جانب منظومة متكاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي، تشمل مدخل ومصافي المحطة، وأحواض التهوية، ومبنى نواتج الهواء، وأحواض الترسيب النهائي، وغرفة تجميع أحواض الترسيب، وحوض تلامس الكلور، ومبنى أسطوانات الكلور، وبيارة الحمأة الزائدة، وأحواض تركيز الحمأة، ومظلة طلمبات الحمأة، وأحواض التجفيف، وبيارة التصافي.

رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي

كما تضم المحطة عددًا من المنشآت الخدمية والتشغيلية، من بينها مبنى المحول، ومبنى التحكم، ومبنى المولد، ومبنى المخزن والورشة، والمبنى الإداري، ومبنى الأمن، بما يضمن تكامل مراحل المعالجة ودعم كفاءة التشغيل.

واطلعت الدكتورة جاكلين عازر على آليات التشغيل ومعدلات الأداء بالمحطة، مؤكدة أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لأهالي حوش عيسى.

مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن محطة معالجة الصرف الصحي بأبو الشقاف تمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمات الأساسية بمركز حوش عيسى، لما توفره من طاقة معالجة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمناطق المستفيدة.

مشيرة إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل محورًا رئيسيًا في تطوير البنية الأساسية بالقرى، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، بما يواكب متطلبات التنمية ويوفر خدمات أكثر كفاءة واستدامة لأهالي البحيرة.

وأوضحت جاكلين عازر أن المحافظة تواصل متابعة المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مراكزها، مع الحرص على سرعة دخول المشروعات المنفذة إلى الخدمة وتحقيق أقصى استفادة منها، بما يعزز جهود الارتقاء بالبنية الأساسية، ويدعم خطط التنمية، وينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

البحيرة محافظ البحيرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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