نادية رشاد: والدتي كانت تنظر للوسط الفني بأنه مكان ملئ بالسهرات الخاصة والشرب

أكدت الفنانة نادية رشاد أنها ليست محجبة في الحقيقة كما يظن البعض بسبب ظهورها بالحجاب في بعض أدوارها الفنية، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يجب أن يثير اهتمام أحد، خاصة أنها ليست في سن صغير حتى تثير فتنة لأي شخص.

وأضافت نادية رشاد، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة: "مسألة الحجاب تخصني أنا فقط ولا تهم أحداً غيري، وظهوري به في بعض الأعمال الدرامية كان ضرورياً لإعطاء الدور حقه، لكن ارتدائي الحجاب في حياتي الشخصية لا يعني أحداً، وأنا لست صغيرة في السن حتى أُثير فتنة أحد احنا كبرنا على الحاجات دي، وأنا فوق شوية عن القواعد دي من النساء".



وتطرقت الفنانة نادية رشاد إلى بداياتها، كاشفة أن والدتها كانت ترفض في البداية دخولها إلى الوسط الفني، حيث كانت لديها نظرة سلبية تجاه الوسط، مشيرة إلى أن "والدتي كان لديها التكوين السوري المعروف عن الفنانين، حيث كانت تعتقد أن الوسط مليء بالسهرات الخاصة والشرب والعلاقات غير المستقرة والزواج الفاشل، وكان هذا الأمر يزعجها كثيراً في البداية".



وأوضحت رشاد أنها قطعت وعداً لوالدتها قائلة: "قلت لها لو شُفتِ مني تصرفاً غير مقبول أو أي شيء يُسيء لسمعة العائلة، من حقك تعملي اللي انتي عايزاه حتى لو هتقتليني".

واختتمت الفنانة نادية رشاد حديثها بالإشارة إلى أن والدتها كانت راضية عنها للغاية قبل وفاتها، حيث كانت تحرص على خدمتها بشكل كامل، قائلة: "كنت أكتر من خدامة عندها، فضلت معاها لحد ما توفت، ماتت وهي بتدعي لي، وكنت معاها لحد الساعة 11 بالليل علشان تتعشى، والصبح الساعة 9 توفت".