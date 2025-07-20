قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سكرتير عام مساعد الجيزة: حملات لضبط مواقف السيارات وسحب ترخيص السايس المخالف
مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة .. تفاصيل
أخبار النادي الأهلي اليوم 20-7-2025
زيادة المرتبات إلى 9,800 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف رواتب شهر يوليو 2025
أمل عمار تشارك في إطلاق مشروع "مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد النساء والفتيات"
باحث سياسي: الدولة لم تعد تنتظر وقوع الجريمة.. وتفكيك خلية حسم يجسد جاهزية الردع الاستباقي
قائمة ليفربول لجولة آسيا التحضيرية.. صلاح يقود كتيبة الريدز أمام ميلان ويوكوهاما
أسامة ربيع يكشف موعد عودة حركة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها
فينورد الهولندي يضم مهاجم بورتو البرتغالي رسميا
أحمد موسى عن الإرهابي يحيى موسى: خريج طب الأزهر وقدم برنامجا بقناة الجزيرة
أحمد موسى: اللي بيتكلموا وينظروا على مصر ما دعموش غزة بكيلو بصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نادية رشاد: والدتي كانت تنظر للوسط الفني بأنه مكان ملئ بالسهرات الخاصة والشرب

نادية رشاد
نادية رشاد
قسم الفن

أكدت الفنانة نادية رشاد أنها ليست محجبة في الحقيقة كما يظن البعض بسبب ظهورها بالحجاب في بعض أدوارها الفنية، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يجب أن يثير اهتمام أحد، خاصة أنها ليست في سن صغير حتى تثير فتنة لأي شخص.

وأضافت نادية رشاد، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة: "مسألة الحجاب تخصني أنا فقط ولا تهم أحداً غيري، وظهوري به في بعض الأعمال الدرامية كان ضرورياً لإعطاء الدور حقه، لكن ارتدائي الحجاب في حياتي الشخصية لا يعني أحداً، وأنا لست صغيرة في السن حتى أُثير فتنة أحد احنا كبرنا على الحاجات دي، وأنا فوق شوية عن القواعد دي من النساء".


وتطرقت الفنانة نادية رشاد إلى بداياتها، كاشفة أن والدتها كانت ترفض في البداية دخولها إلى الوسط الفني، حيث كانت لديها نظرة سلبية تجاه الوسط، مشيرة إلى أن "والدتي كان لديها التكوين السوري المعروف عن الفنانين، حيث كانت تعتقد أن الوسط مليء بالسهرات الخاصة والشرب والعلاقات غير المستقرة والزواج الفاشل، وكان هذا الأمر يزعجها كثيراً في البداية".


وأوضحت رشاد أنها قطعت وعداً لوالدتها قائلة: "قلت لها لو شُفتِ مني تصرفاً غير مقبول أو أي شيء يُسيء لسمعة العائلة، من حقك تعملي اللي انتي عايزاه حتى لو هتقتليني".

واختتمت الفنانة نادية رشاد حديثها بالإشارة إلى أن والدتها كانت راضية عنها للغاية قبل وفاتها، حيث كانت تحرص على خدمتها بشكل كامل، قائلة: "كنت أكتر من خدامة عندها، فضلت معاها لحد ما توفت، ماتت وهي بتدعي لي، وكنت معاها لحد الساعة 11 بالليل علشان تتعشى، والصبح الساعة 9 توفت".

نادية رشاد أعمال نادية رشاد أفلام نادية رشاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

القيادي الإخواني يحيى موسى

العقل المدبر لـ حركة حسم.. السجل الجنائي للقيادي الهارب يحيى موسى

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : إنهاء الفترة المسائية بالمدارس العام الدراسي المقبل

كأس العالم للأندية

4 أندية تحجز أولى بطاقات التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029

وزير التربية والتعليم

5 قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 رسميًا.. رابط مباشر للحصول عليها

كريم محمود عبد العزيز

صحفية لبنانية تعلن انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته

ترشيحاتنا

سهير جودة تحتفل بعيد ميلاد مجدي عبد الغني

سهير جودة تحتفل بعيد ميلاد مجدي عبد الغني: صاحب أشهر هدف مصري في كأس العالم

عبدالحميد معالي

ناقد رياضي مغربي يعلق على انضمام عبدالحميد معالي لنادي الزمالك

ادم كايد

نجم الزمالك السابق يشيد بالصفقة الجديد

بالصور

بعد تأكيد انفصالهما.. من هي زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز؟

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

أطعمة وأعشاب تقلل من التوتر.. تعرف عليها

اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها

تعرف على فوائد خبز الشعير

خبز الشعير
خبز الشعير
خبز الشعير

فيديو

شهيد موقعة بولاق

مهندس طيران.. الرئيس السيسي يصدر قرارا بشأن أسرة شهيد عملية بولاق

هدير عبد الرازق

بتنط من سور الڤيلا.. شاهد لحظة اقتحام البلوجر هدير عبدالرازق لمنزل طليقها

الطفل

بعد واقعة قيادة طفل سيارة نقل بالبحيرة.. الأمن يكشف التفاصيل

الأمير النائم

نهاية قصة الأمير النائم بعد 20 سنة غيبوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد