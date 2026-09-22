قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص لمواجهة التحديات المشتركة
خلافات مالية تهدد إسرائيل.. أزمة في جيش الاحتلال بسبب نقص الصواريخ الاعتراضية
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في المنطقة
الصين ترفض المطالب الأمريكية.. بكبن لـ واشنطن: عقوباتكم على إيران غير قانونية
مشهد إنسانى .. ممرض ينقذ طفل بالإنعاش القلبي بأسوان
جيش اللصوص.. جندي إسرائيلي يسرق جرارا زراعيا في جنين | شاهد
للمهندسين.. وظائف بهيئة الإسعاف 2026
سنتكوم: تحويل مسار 110 سفن تجارية لإحكام الحصار البحري على إيران
مفاجآت بشأن إيران.. زيارة خاطفة لنتنياهو إلى أمريكا دون لقاء ترامب وسط مخاوف أمنية
حماية المنافسة: إحالة شركتي مقاولات للنيابة العامة | اعرف السبب
اجتماع رباعي في نيويورك.. مصر تقود تحركا إقليميا لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة
هي الـ 1000 بتجيب إيه دلوقتي؟.. عمرو أديب: الأسرة تحتاج لـ31 ألف جنيه شهريًا علشان تعيش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نشاط مكثف لرئيس مهرجان القاهرة في «طريق الحرير» السينمائي الدولي بشيان

حسين فهمي
حسين فهمي
أحمد البهى

يواصل الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ورئيس الوفد المصري، حضوره المكثف في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان طريق الحرير السينمائي الدولي، المقامة بمدينة شيان الصينية خلال الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر 2026، في مشاركة تاريخية تشهد اختيار مصر كأول دولة ضيف شرف في تاريخ المهرجان، بالتزامن مع مرور سبعين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين.

وتتضمن المشاركة المصرية برنامجًا حافلًا بالفعاليات الفنية والرسمية، يجمع بين تقديم السينما المصرية للجمهور الصيني، والمشاركة في الحوارات الدولية حول مستقبل صناعة السينما، وتطوير أطر التعاون بين المهرجانات والمؤسسات السينمائية في البلدين.

وقد شارك الفنان حسين فهمي في حفل افتتاح المهرجان مساء السبت 19 سبتمبر، بحضور شخصيات رسمية وفنية وسينمائية من الصين وعدد من الدول المشاركة، كما شارك إلى جانب الممثل الصيني جين دونغ في تقديم أفلام الدولة ضيف الشرف.

ويأتي هذا الحضور ضمن برنامج المشاركة المصرية الذي يمنح السينما المصرية مساحة بارزة في أحد المهرجانات الدولية التي تجمع تجارب سينمائية من دول ترتبط تاريخيًا وثقافيًا بمسارات طريق الحرير. 

وما يعزز ذلك حضور وفد فني مصري كبير ضم الدكتور أحمد صالح، رئيس المركز القومي للسينما، وعز الدين غنيم، رئيس الشركة القابضة للاستثمار في السينما، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمنتج محمد العدل، والفنانة سلوى محمد علي، والدكتورة ميرفت أبو عوف، والدكتورة غادة جبارة، والمنتج هشام سليمان، والمخرج عبد الحكيم التونسي، والفنان أيمن عزب، والأستاذ هشام فهمي.


كما شارك حسين فهمي في فعالية تبادل الأفلام المتميزة والترويج لها لعام 2026، وهي الفعالية المخصصة لتبادل الأفلام البارزة والتعريف بها، في إطار البرامج التي تستهدف دعم التواصل بين المهرجانات السينمائية وتوسيع نطاق تداول الأفلام والتجارب الفنية بين الدول المشاركة.

إطلاق أسبوع الأفلام المصرية

وشهدت فعاليات المهرجان إطلاق أسبوع الأفلام المصرية، بحضور الفنان حسين فهمي، رئيس الوفد المصري، وعدد من المسئولين والضيوف المشاركين في المهرجان.

وجاء الافتتاح احتفاءً بتنوع السينما المصرية وامتدادها عبر أجيال وتجارب فنية متعددة، حيث شهد عرض فيلم «عيد ميلاد سعيد» للمخرجة سارة جوهر، بحضورها.

ويضم برنامج أسبوع الأفلام المصرية مجموعة من الأعمال الحديثة والكلاسيكية، من بينها «عيد ميلاد سعيد» لسارة جوهر، و«ولنا في الخيال حب» لسارة رزيق، و«بنات الباشا» لمحمد العدل، و«ودخل الربيع يضحك» لنها عادل، إلى جانب الفيلم الكلاسيكي «الناس والنيل» للمخرج الكبير يوسف شاهين.

ويقدم البرنامج نماذج من السينما المصرية عبر أجيال وتجارب مختلفة، بما يتيح للجمهور الصيني والضيوف الدوليين التعرف على جوانب من الإنتاج السينمائي المصري، ويفتح مساحة للحوار حول التجارب الفنية والموضوعات التي تتناولها السينما المصرية.

وفي يوم الأحد 20 سبتمبر، شارك الفنان حسين فهمي في حوار صناعة السينما ضمن مبادرة الحزام والطريق، بحضور أكثر من مائتي ضيف، وافتتح الفعالية سون داغوانغ، عضو اللجنة الدائمة للحزب في شنشي ورئيس إدارة الدعاية.

وخلال كلمته، تناول فهمي تطور السينما الصينية وما تشهده من ازدهار وانفتاح على العالم، مؤكدًا حرص مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على استمرار عرض الأفلام الصينية ضمن برامجه، وتطلعه إلى توسيع مجالات التعاون في الإنتاج المشترك وتبادل الخبرات بين صناع السينما في مصر والصين.

كما دعا صناع السينما الصينيين إلى المشاركة في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بما يعزز التواصل الفني بين السينمائيين في البلدين، ويدعم فرص بناء مشروعات وبرامج مشتركة.

وشهدت فعاليات حوار صناعة السينما مراسم توقيع تعاون استراتيجي بين مهرجان طريق الحرير السينمائي الدولي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير العلاقات بين المنصات والمهرجانات السينمائية الصينية والدولية.

ويمثل هذا التعاون خطوة جديدة نحو توسيع آفاق الشراكة بين المهرجانين، وإتاحة فرص أكبر لتبادل الأفلام والخبرات والبرامج الفنية، ودعم التواصل المؤسسي بين صناع السينما في مصر والصين.

وتأتي مراسم التوقيع ضمن فعالية توقيع تعاون استراتيجي بين منصات المهرجانات السينمائية الصينية والدولية، بمشاركة ممثلين عن عدد من المنصات والمهرجانات السينمائية الدولية.

وفي سياق برنامجه الرسمي، التقى الفنان حسين فهمي سون داغوانغ، كما شارك في غداء رسمي بحضوره، في إطار اللقاءات التي صاحبت المشاركة المصرية في المهرجان.

وتتيح هذه اللقاءات مواصلة الحوار حول العلاقات الثقافية والسينمائية بين مصر والصين، ومناقشة سبل دعم التعاون بين المؤسسات والمهرجانات، بما ينسجم مع أهداف المشاركة المصرية بوصفها ضيف شرف الدورة الحالية.

وقال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ورئيس الوفد المصري: “أشعر بسعادة كبيرة بما يشهده التعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والجانب الصيني من استمرار وازدهار. إن ما لمسته من حفاوة في شيان يؤكد عمق الروابط بين السينما المصرية والصينية، ونحن حريصون على أن تتحول هذه الصداقة إلى أعمال مشتركة وبرامج تبادل تخدم صناع السينما في البلدين”.

وأضاف: “وتمنحنا هذه المشاركة فرصة مهمة لمواصلة الحوار حول مستقبل السينما، وتعزيز التواصل بين المهرجانات والمؤسسات السينمائية”.

وتابع: "ويسعدني أن أدعو أصدقاءنا الصينيين إلى القاهرة في نوفمبر المقبل، للمشاركة في فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومواصلة هذا التعاون الذي يجمعنا".

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، والمهرجان العربي والأفريقي الوحيد المعتمد ضمن الفئة «A» من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية. 

وعلى مدار تاريخه، رسخ المهرجان مكانته كمنصة رئيسية للسينما المصرية والعربية والعالمية، تجمع بين العرض السينمائي والحوار الثقافي، وتدعم تطور صناعة السينما واكتشاف المواهب والمشروعات الجديدة.

الفنان حسين فهمي حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي القاهرة السينمائي الدولي مهرجان القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

وزارة التعليم العالي

ظهرت الآن.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM ومدارس النيل

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

زهران ممداني وترامب

ترامب يدخل معقل ممداني.. لقاء مفاجئ خلف أبواب قصر جرايسي وتعليق على مقاطعة الإعلام

الشناوي

طلب المشاركة.. الحقيقة الكاملة لأزمة حسام حسن والشناوي قبل مواجهة إيران

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

ترشيحاتنا

زعيم كوريا الشمالية

كيم جونج أون يدعو مسؤولي الحزب إلى تجديد الحملة الدعائية لكوريا الشمالية

محمد بن أحمد اليماحي - رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يهنئ المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني

الدفاع الجوي السعودي

إنذار عاجل في نجران.. والدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر

بالصور

فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطرها

فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطرها
فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطرها
فوائد الكركديه الصحية وأبرز مخاطرها

هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة

هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة
هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة
هل تليف الرئة خطير؟ استشاري صدر يكشف متى تصبح الحالة مقلقة

عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة

عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة
عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة
عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة

البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه

البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه
البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه
البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد