نشاط مكثف لرئيس مهرجان القاهرة في «طريق الحرير» السينمائي الدولي بشيان

يواصل الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ورئيس الوفد المصري، حضوره المكثف في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان طريق الحرير السينمائي الدولي، المقامة بمدينة شيان الصينية خلال الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر 2026، في مشاركة تاريخية تشهد اختيار مصر كأول دولة ضيف شرف في تاريخ المهرجان، بالتزامن مع مرور سبعين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين.

وتتضمن المشاركة المصرية برنامجًا حافلًا بالفعاليات الفنية والرسمية، يجمع بين تقديم السينما المصرية للجمهور الصيني، والمشاركة في الحوارات الدولية حول مستقبل صناعة السينما، وتطوير أطر التعاون بين المهرجانات والمؤسسات السينمائية في البلدين.

وقد شارك الفنان حسين فهمي في حفل افتتاح المهرجان مساء السبت 19 سبتمبر، بحضور شخصيات رسمية وفنية وسينمائية من الصين وعدد من الدول المشاركة، كما شارك إلى جانب الممثل الصيني جين دونغ في تقديم أفلام الدولة ضيف الشرف.

ويأتي هذا الحضور ضمن برنامج المشاركة المصرية الذي يمنح السينما المصرية مساحة بارزة في أحد المهرجانات الدولية التي تجمع تجارب سينمائية من دول ترتبط تاريخيًا وثقافيًا بمسارات طريق الحرير.

وما يعزز ذلك حضور وفد فني مصري كبير ضم الدكتور أحمد صالح، رئيس المركز القومي للسينما، وعز الدين غنيم، رئيس الشركة القابضة للاستثمار في السينما، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمنتج محمد العدل، والفنانة سلوى محمد علي، والدكتورة ميرفت أبو عوف، والدكتورة غادة جبارة، والمنتج هشام سليمان، والمخرج عبد الحكيم التونسي، والفنان أيمن عزب، والأستاذ هشام فهمي.



كما شارك حسين فهمي في فعالية تبادل الأفلام المتميزة والترويج لها لعام 2026، وهي الفعالية المخصصة لتبادل الأفلام البارزة والتعريف بها، في إطار البرامج التي تستهدف دعم التواصل بين المهرجانات السينمائية وتوسيع نطاق تداول الأفلام والتجارب الفنية بين الدول المشاركة.

إطلاق أسبوع الأفلام المصرية

وشهدت فعاليات المهرجان إطلاق أسبوع الأفلام المصرية، بحضور الفنان حسين فهمي، رئيس الوفد المصري، وعدد من المسئولين والضيوف المشاركين في المهرجان.

وجاء الافتتاح احتفاءً بتنوع السينما المصرية وامتدادها عبر أجيال وتجارب فنية متعددة، حيث شهد عرض فيلم «عيد ميلاد سعيد» للمخرجة سارة جوهر، بحضورها.

ويضم برنامج أسبوع الأفلام المصرية مجموعة من الأعمال الحديثة والكلاسيكية، من بينها «عيد ميلاد سعيد» لسارة جوهر، و«ولنا في الخيال حب» لسارة رزيق، و«بنات الباشا» لمحمد العدل، و«ودخل الربيع يضحك» لنها عادل، إلى جانب الفيلم الكلاسيكي «الناس والنيل» للمخرج الكبير يوسف شاهين.

ويقدم البرنامج نماذج من السينما المصرية عبر أجيال وتجارب مختلفة، بما يتيح للجمهور الصيني والضيوف الدوليين التعرف على جوانب من الإنتاج السينمائي المصري، ويفتح مساحة للحوار حول التجارب الفنية والموضوعات التي تتناولها السينما المصرية.

وفي يوم الأحد 20 سبتمبر، شارك الفنان حسين فهمي في حوار صناعة السينما ضمن مبادرة الحزام والطريق، بحضور أكثر من مائتي ضيف، وافتتح الفعالية سون داغوانغ، عضو اللجنة الدائمة للحزب في شنشي ورئيس إدارة الدعاية.

وخلال كلمته، تناول فهمي تطور السينما الصينية وما تشهده من ازدهار وانفتاح على العالم، مؤكدًا حرص مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على استمرار عرض الأفلام الصينية ضمن برامجه، وتطلعه إلى توسيع مجالات التعاون في الإنتاج المشترك وتبادل الخبرات بين صناع السينما في مصر والصين.

كما دعا صناع السينما الصينيين إلى المشاركة في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بما يعزز التواصل الفني بين السينمائيين في البلدين، ويدعم فرص بناء مشروعات وبرامج مشتركة.

وشهدت فعاليات حوار صناعة السينما مراسم توقيع تعاون استراتيجي بين مهرجان طريق الحرير السينمائي الدولي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير العلاقات بين المنصات والمهرجانات السينمائية الصينية والدولية.

ويمثل هذا التعاون خطوة جديدة نحو توسيع آفاق الشراكة بين المهرجانين، وإتاحة فرص أكبر لتبادل الأفلام والخبرات والبرامج الفنية، ودعم التواصل المؤسسي بين صناع السينما في مصر والصين.

وتأتي مراسم التوقيع ضمن فعالية توقيع تعاون استراتيجي بين منصات المهرجانات السينمائية الصينية والدولية، بمشاركة ممثلين عن عدد من المنصات والمهرجانات السينمائية الدولية.

وفي سياق برنامجه الرسمي، التقى الفنان حسين فهمي سون داغوانغ، كما شارك في غداء رسمي بحضوره، في إطار اللقاءات التي صاحبت المشاركة المصرية في المهرجان.

وتتيح هذه اللقاءات مواصلة الحوار حول العلاقات الثقافية والسينمائية بين مصر والصين، ومناقشة سبل دعم التعاون بين المؤسسات والمهرجانات، بما ينسجم مع أهداف المشاركة المصرية بوصفها ضيف شرف الدورة الحالية.

وقال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ورئيس الوفد المصري: “أشعر بسعادة كبيرة بما يشهده التعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والجانب الصيني من استمرار وازدهار. إن ما لمسته من حفاوة في شيان يؤكد عمق الروابط بين السينما المصرية والصينية، ونحن حريصون على أن تتحول هذه الصداقة إلى أعمال مشتركة وبرامج تبادل تخدم صناع السينما في البلدين”.

وأضاف: “وتمنحنا هذه المشاركة فرصة مهمة لمواصلة الحوار حول مستقبل السينما، وتعزيز التواصل بين المهرجانات والمؤسسات السينمائية”.

وتابع: "ويسعدني أن أدعو أصدقاءنا الصينيين إلى القاهرة في نوفمبر المقبل، للمشاركة في فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومواصلة هذا التعاون الذي يجمعنا".

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، والمهرجان العربي والأفريقي الوحيد المعتمد ضمن الفئة «A» من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

وعلى مدار تاريخه، رسخ المهرجان مكانته كمنصة رئيسية للسينما المصرية والعربية والعالمية، تجمع بين العرض السينمائي والحوار الثقافي، وتدعم تطور صناعة السينما واكتشاف المواهب والمشروعات الجديدة.