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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكرم بافتتاح الجونة السينمائي.. منى زكي: أشعر بامتنان وتواضع كبيرين

منى زكي
منى زكي
أحمد إبراهيم

يعلن مهرجان الجونة السينمائي عن منح الفنانة منى زكي جائزة الإنجاز الإبداعي خلال الدورة التاسعة للمهرجان، التي تُقام في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026. 

وتأتي هذه الجائزة تكريمًا للأثر الذي تركه أداؤها في السينما والتلفزيون والمسرح في مصر والشرق الأوسط على مدار مسيرتها الفنية الممتدة لعدة عقود.

مسيرة منى زكي 

بدأت منى زكي رحلتها التمثيلية في سن الثالثة عشرة، بعد تقدمها إلى تجارب الأداء عام 1989 لمسرحية «بالعربي الفصيح» من إخراج الفنان محمد صبحي. وفتحت المسرحية، التي استمر عرضها لأكثر من عام، عالمًا جديدًا أمام منى زكي، لتتوالى أدوارها في مسلسلات تلفزيونية بارزة، من بينها: «العائلة» (1994)، و«ليالي الحلمية» (1987–2016)، و«زيزينيا» (1997–2000).

وكان أول أدوارها السينمائية البارزة أمام العملاقين أحمد زكي وسناء جميل في فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة» (1998). كما شاركت في بطولة عدة أفلام شكلت علامات فارقة لجيل التسعينيات، منها: «صعيدي في الجامعة الأمريكية» (1998)، و«الحب الأول» (2000)، و«ليه خلتني أحبك» (2000). 

ومع بداية الألفية الجديدة، بدأت في تنويع اختياراتها الفنية، فشاركت في فيلم السيرة الذاتية «أيام السادات» (2001) لمحمد خان، والفيلم الذي حصد إشادة نقدية واسعة «دم الغزال» (2005) لمحمد ياسين، ثم «احكي يا شهرزاد» (2009) ليسري نصر الله، وأسوار القمر (2015) لطارق العريان، ورحلة 404 (2024) لهاني خليفة، وفيلم الست (2025)  لمروان حامد. ولإثبات أن الأداء المتمكن لا يرتبط بنوع فني أو وسيط معين، واصلت منى زكي العمل بالتوازي في السينما والتلفزيون، موازنةً بين الأدوار الدرامية والكوميدية.

وعلى مدار السنوات، شاركت في البطولة مع نخبة من أبرز نجوم ونجمات صناعة السينما في مصر والمنطقة، من بينهم: المخرج وحيد حامد، أحمد زكي، وسناء جميل، وميرفت أمين، ويحيى الفخراني، ويسرا، وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز، ومحمد هنيدي. كما عملت مع كبار كتاب السيناريو مثل الكاتب العظيم وحيد حامد، وأحمد مراد، وتامر حبيب، ومع كبار المخرجين، من بينهم: وحيد حامد، شريف عرفة، ويسري نصر الله، ومحمد ياسين، وهاني خليفة، ومروان حامد، وكاملة أبو ذكري.

حصدت أعمال منى زكي العديد من الجوائز المصرية والدولية المرموقة عبر السنين، منها: جائزة أفضل ممثلة في مهرجان دمشق السينمائي (2003)، وجائزة أفضل ممثلة كوميدية في جوائز السينما العربية (2017)، وجائزة فاتن حمامة للتميز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (2020)، وجائزة أفضل ممثلة تلفزيونية في حفل جوائز الدراما المصرية عام 2023.

وقال أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي “لا يمكننا إلا الإعجاب بالمسيرة المختلفة التي قدمتها منى زكي منذ بداية مشوارها حتى الآن، فهي لم تتوقف فقط عند نوع واحد من الأدوار، ولم تكتفِ بالنجومية في التلفزيون فقط. خوضها مؤرخًا لتجربة الإنتاج يشهد بإيمانها بقيمة السينما والدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه الفنان لتغيير المشهد السينمائي.”

من جانبها، أعربت منى زكي عن أن تكريمها من قبل مهرجان الجونة السينمائي يمثل مصدرًا جوهريًا للسعادة لها ولأسرتها.

وقالت “لم أشعر يوماً أن التمثيل مجرد مهنة، بل كان دائماً وسيلتي لتقمص عوالم مختلفة وسرد قصص نساءٍ لامست وجداني. إن قضاء حياتي في ممارسة ما أحب يُعدّ بحد ذاته هبةً عظيمة، ويأتي تكريمي بجائزة الإنجاز الإبداعي من مهرجان الجونة السينمائي ليُذكّرني بأن تلك القصص قد تركت أثراً حقيقياً، وأشعر بامتنان وتواضع كبيرين لهذا التكريم، و أؤكد التزامي بمواصلة تقديم قصص أصيلة مستوحاة من واقعنا ومنطقتنا العربية.”

ستُسلَّم الجائزة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي المقرر عقده يوم الخميس 15 أكتوبر 2026.

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